ChatGPT-5.1 tem personalidade? Agora você pode conversar com a versão cínica da IA

O lançamento do GPT-5.1 trouxe sete personalidades ajustáveis no ChatGPT, ampliando a sensação de proximidade entre usuários e sistemas de IA. A partir de testes feitos pela Business Insider, o comportamento da ferramenta mostra como estilos de linguagem influenciam a percepção e o futuro das habilidades digitais.

A mudança veio após críticas de usuários que sentiram perda de identidade no salto entre versões anteriores do ChatGPT.

Em um debate no Reddit, um comentário de que o modelo parecia uma versão “lobotomizada” motivou Sam Altman a prometer mais flexibilidade e a opção de alternar entre perfis diferentes.

Quais são as novas personalidades do ChatGPT?

O novo painel inclui estilos como profissional, amigável, franco, diferentão, eficiente, nerd e cínico.

Para avaliar como essas personalidades afetam a experiência, a repórter do Business Insider Katherine Li fez um teste simples: submeteu todas as versões às mesmas perguntas, da explicação técnica de um carro elétrico até a análise de um dilema moral.

O resultado mostrou que os dados continuam os mesmos, mas a forma de transmitir a informação muda radicalmente.

No modo profissional, o texto ganha termos técnicos e estrutura formal.

Já diferentão explica conceitos complexos com metáforas, emojis e humor. Cínico combina precisão com ironia, enquanto amigável prioriza acolhimento.

A resposta sobre o funcionamento de um carro elétrico, por exemplo, variou de descrições técnicas da conversão de energia até comparações bem-humoradas sobre “abandonar o posto de gasolina”.

Mesmo em questões de opinião, como a análise do filme 'A substância', os argumentos centrais permaneceram consistentes entre si, mas a “voz” mudou: o nerd assumiu empolgação; o cínico reconheceu riscos estéticos; o profissional ofereceu um resumo mais neutro.

Ao enfrentar o clássico “dilema do bonde”, que apresenta a escolha entre deixar um trem desgovernado matar cinco pessoas ou puxar uma alavanca que redireciona o trem para um trilho onde morrerá apenas uma, todas as personalidades partiram do ponto de vista utilitarista e tomaram a mesma decisão.

A diferença ficou no tom: do formalismo técnico à confissão cínica de que a escolha exigiria “desfragmentar a consciência” depois.

Como destacou Matthias Scheutz, diretor de interações humano-IA e do Instituto de IA da Tufts, personalidades ajustáveis podem ampliar a sensação de “agência” da IA, tornando a interação mais natural e, ao mesmo tempo, exigindo que os profissionais compreendam melhor como esses sistemas moldam o comportamento e a recepção das informações.

