CEO de consultoria britânica explica por que não liga para a presença dos funcionários no escritório

Rob Dance, fundador da Rock, uma das maiores consultorias de TI do Reino Unido, causou alvoroço na rede social X ao publicar uma lista de reclamações comuns que ele está "cansado de ouvir" de seus funcionários. A lista incluía perguntas como "Posso sair mais cedo hoje?", "Meu filho está doente, posso ir embora?" e "Vou chegar atrasado pela manhã".

Embora muitos tenham interpretado o post como uma exigência de presença constante no trabalho, a mensagem de Dance era sobre promover a confiança mútua e a autonomia. Ele enfatizou que confia em seus funcionários para realizarem suas tarefas sem a necessidade de controle rigoroso. As informações são da Business Insider.

Koma Gandy, vice-presidente de negócios e liderança da Skillsoft, uma plataforma de treinamento corporativo, ressaltou que a confiança e a empatia são essenciais no ambiente de trabalho moderno, que é multigeracional. Ela argumenta que a flexibilidade e a confiança são fundamentais para um ambiente de trabalho eficaz.

Em locais de trabalho mais tradicionais, espera-se que os funcionários estejam sempre visíveis e cumpram horários fixos, mas isso pode levar a uma cultura de desempenho. Gandy sugere que permitir que os funcionários realizem suas tarefas sem micro gerenciamento é crucial para um bom desempenho e para evitar o esgotamento profissional.

Dance defende que os líderes permitam maior autonomia aos funcionários, pois muitos estão cansados de ser tratados como crianças. Ele acredita que isso cria um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. A abordagem de Dance ganhou apoio de muitos, mas alguns argumentaram que sua metodologia pode não ser aplicável em todas as situações. A publicação original de Dance acumulou 14 milhões de visualizações e 52 mil curtidas, destacando a relevância do tema.

Things I'm sick of hearing from my employees:

- Can I leave early today

- I'll be late in the morning

- My child is sick, can I rush off

- I've got a doctor's appointment tomorrow, is that okay

- I'm going to be late back from lunch, I've got some things to sort

I don't care. pic.twitter.com/JfkivEli07

— Rob Dance (@RobDance_) July 1, 2024