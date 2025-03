Metade dos brasileiros acredita que redução da jornada pode aumentar produtividade, aponta pesquisa

Uma pesquisa inédita da Nexus, que entrevistou 2 mil pessoas, mostra que 55% dos brasileiros acreditam que a redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais aumentaria a produtividade. Apenas 20% dos respondentes acham que a produtividade diminuiria.

No geral, a pauta é apoiada por dois terços da população (65%). O apoio chega a 76% entre os jovens de 16 e 24 anos e a 73% entre os desempregados.

27% são contrários às mudanças na Constituição, 5% não são a favor, nem contra e 3% não souberam opinar.

“O apoio à redução da jornada máxima de 44 horas semanais por mais de 70% dos desempregados do país mostra que esse público trabalha com a perspectiva de que uma eventual mudança, se aprovada, criaria novas vagas de emprego por quem procura um espaço no mercado de trabalho brasileiro”, afirma Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

Produtividade e outros possíveis efeitos na economia

Na pesquisa da Nexus, a produtividade é o segundo benefício mais recorrente apontado pelos entrevistados. 19% disseram que não faria diferença e 5% não souberam responder.

Mais uma vez, os jovens de até 24 anos se destacam na percepção de melhora na produtividade com uma jornada menor, que chega a 67% neste grupo.

O brasileiro, de modo geral, também acredita que a redução da jornada de trabalho trará benefícios ao país:

45% afirmam que a medida será positiva para o desenvolvimento social, contra 24% que acreditam que trará prejuízos.

25% disseram que não faria diferença e 7% não souberam responder.

Em relação ao desenvolvimento econômico, a redução da escala é vista como um fator positivo para 40% dos brasileiros, indiferente para 27% e negativo para outros 27%. 6% não souberam responder.

Na hora de opinar sobre os efeitos da menor jornada de trabalho para empregadores, o brasileiro se divide: 35% pensam que uma escala reduzida seria benéfica para empresas e indústrias e 33% acreditam que trará prejuízo. No mais, 27% acham que não faria diferença e 5% não souberam opinar.

