"Brasil pode ser uma inspiração global para o mundo dos negócios”, diz CEO do Grupo L'Oréal Brasil

RIO DE JANEIRO - "O Brasil pode ser uma inspiração global para o mundo dos negócios. Basta entendermos nosso próprio país e apostarmos em nossa identidade única", afirma Marcelo Zimet, CEO do Grupo L'Oréal Brasil, durante a estreia do clube CHRO no Rio de Janeiro.

O evento, que é realizado pela EXAME, reúne líderes de RH das principais empresas do Brasil – e está crescendo. Após várias edições do clube em São Paulo, agora o clube CHRO chega ao Rio de Janeiro. A estreia aconteceu nesta quinta-feira, 20, no Restaurante Rubaiyat, e além de ser uma oportunidade de networking entre os C-levels de RH, o encontro promove debates estratégicos sobre os desafios e tendências do setor para este ano.

“As nossas comunidades na EXAME já somam diferentes participantes, como CMOs, CHROs e líderes de ESG. Enxergamos muito valor nessa troca e comunicação, uma vez que as comunidades estão se tornando muitos fortes dentro das organizações e estamos muito felizes de estrear o clube CHRO no Rio de Janeiro”, afirma Bruno Leonardo, VP da EXAME e mediador do evento.

Escolher o Rio de Janeiro para ser palco de mais um encontro para executivos de RH foi uma escolha estratégica, afirma Zimet. "Quando você quer entender o Brasil e ver o Brasil em sua diversidade, o Rio de Janeiro é um lugar incrível", afirma o CEO.

A iniciativa no Rio de Janeiro conta com o patrocínio exclusivo do iFood Benefícios. Além de terem a oportunidade de participar de encontros, os participantes do clube CHRO também contarão com conexões virtuais, além de conteúdos exclusivos curados pela EXAME.

O impacto da brasilidade nos negócios

Um dos principais temas abordados por Zimet foi o conceito de brasilidade, que ele define como um dos fatores-chave para o sucesso do Grupo L'Oréal no país. "Há cerca de um ano, o CEO global me perguntou o que a L'Oréal Brasil fazia de diferente para crescer de forma tão expressiva. De maneira instintiva, respondi: brasilidade. Depois, me questionei: e agora, como explico isso?", disse.

Para ele, muitas empresas negligenciam a cultura local e a história do país, o que impacta diretamente a conexão com o consumidor. "O Brasil tem uma riqueza cultural única, e ao longo dos anos, muitas marcas internacionais e até nacionais ignoraram isso. A L'Oréal decidiu mergulhar fundo nesse entendimento, revisando sua estratégia para refletir mais a identidade e os hábitos do brasileiro", afirmou.

O CEO também ressaltou que, apesar do crescimento contínuo do Grupo L'Oréal nos últimos anos, a empresa se mantém inquieta e em constante transformação. "Mesmo com o crescimento que a gente vem tendo nos últimos anos, estamos totalmente inconformados com a forma como operamos hoje. Enxergamos um potencial gigantesco e sabemos que podemos acelerar ainda mais, desde que entendamos o Brasil e as pessoas", diz.

Tecnologia e cultura: a nova equação para o sucesso

A transformação digital também foi um tema central do evento. Para Zimet, a tecnologia precisa estar alinhada à cultura para gerar impacto real nos negócios. "Não adianta apenas entender tecnologia ou apenas entender cultura. A combinação dessas duas forças é o que impulsiona o crescimento exponencial. Por isso, na L'Oréal, não existe mais uma área de 'digital'. Se você não entende tecnologia, está fora do jogo", afirmou.

Diversidade e inclusão como diferencial competitivo

Outro ponto forte da palestra foi a abordagem sobre diversidade e inclusão, temas centrais para o RH e para a estratégia da L'Oréal. "Se um CEO não entendeu que ele precisa ter representatividade dentro da companhia para operar no país, ele não merece estar sentado na cadeira de liderança", afirmou Zimet. Para ele, o Grupo L'Oréal no Brasil não encara diversidade apenas como um pilar estratégico, mas sim como um imperativo para o sucesso dos negócios.

"O que a gente percebeu foi que, se conseguirmos trazer as conversas certas para dentro da empresa e contratar pessoas que realmente entendam o consumidor, conseguiremos desenvolver produtos e comunicações muito mais eficazes. Hoje, falamos mais sobre representatividade do que sobre diversidade. Precisamos representar nossa população dentro da companhia para criar estratégias relevantes", disse.

Em relação ao futuro, uma das perguntas para o executivo foi sobre o desafio com a retenção e desenvolvimento de talentos. "Nos últimos anos, muitas empresas começaram a contratar profissionais diversos para cargos de liderança, mas sem um plano sólido de retenção. O resultado foi uma rotatividade alta, com empresas disputando os mesmos talentos com ofertas salariais mais altas. Nosso foco agora é fortalecer os cargos intermediários, preparando novos líderes", afirmou.

Veja as empresas que participaram do 1º clube CHRO do Rio de Janeiro

O clube CHRO do Rio de Janeiro conta com as embaixadoras Gabrielle Botelho, Head Global de Inclusão e Diversidade da Viridien, e Maria Antonietta Russo, vice-presidente de pessoas, cultura e organização da TIM Brasil.

Entre os membros fundadores estão: Daniele Salomão, da Energisa, Silvana Pires, da ICS, Renata Sigilião, da Pierre Fabre, Daniella Gallo, da Redix Enganharia, Andrea Simões, da Log-in Logística, Renata Filardi, da FQM, Daniele Conrado, da Naturgy, Ivani Silbeira, da Ternium, e Max Ciarlini, da Coca-Cola Andina.

Abaixo, as empresas que participaram do encontro:

Action Aid

BNDES

Energisa

Exec

GSK

Helon

ICS

Ifood Benefícios

Karoon Energy

Login Logística

L’Oreal

NTS

Piemonte Holding

Pierre Fabre

Prudential

Prumo Logística

Radix Engenharia

Rede Dor

Serede

Subsea

Ternium

TIM

Vieira Rezende

Viridien

Wilson Sons

O Clube CHRO é um espaço seguro e intimista para interação, e está aberto à participação.

Veja as fotos dos participantes do 1º clube CHRO do Rio de Janeiro: