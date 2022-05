Catho tem mais de 6 mil vagas de emprego com home office e salário de até R$ 20 mil

Para quem está procurando emprego, é ideal conhecer os principais sites de contratação e de vagas para encontrar as melhores oportunidades. A Catho, empresa de tecnologia focada em contratação, está com mais de 6 mil vagas para trabalho remoto disponíveis em diversas empresas pelo Brasil.

Veja também:

Canadá tem mais de 915 mil vagas abertas. Veja como conseguir uma delas

Catho adere ao home office definitivo e tem vagas abertas para tecnologia

17 modelos de currículo para baixar e preencher

A maioria das oportunidades disponíveis para atuar no formato home office no marketplace é no setor de tecnologia, mas também existem vagas para trabalhar nas áreas da saúde, administração, hotelaria, comercial e muito mais.

O setor de tecnologia é o que mais conta com oportunidades home office, com 1.388 vagas abertas. Os cargos disponíveis para trabalhar nesse formato vão desde posições iniciais como estágios, assistentes e auxiliares até os mais altos como coordenadores, gerentes e diretores.

Os salários variam entre R$1 mil e R$20 mil, dependendo da carga horária e posição.

Mais da metade das oportunidades disponíveis para atuar de forma remota são de empresas localizadas no estado de São Paulo que conta com cerca de 4 mil vagas. Mas também existem oportunidades em todos os outros 25 estados brasileiros.

Os interessados em se candidatar a alguma dessas vagas podem se cadastrar de forma gratuita no site. Todas as posições com home office na Catho podem ser conferidas nessa página.

Além disso, caso o candidato queira destacar seu currículo perante aos demais, pagar para contratar o Plano Profissional é uma opção, o que aumenta as chances do candidato ser chamado para uma entrevista. Entretanto, também é possível de forma gratuita, a assinatura apenas agiliza os processos.

Vagas de Home Office na Catho

Além das vagas disponíveis para candidatura dentro da plataforma, a própria Catho também está em busca de complementar seu time.

São 12 vagas abertas para trabalho remoto. A maioria das posições é para atuar na área de Desenvolvimento.

Os cargos disponíveis vão desde Tech Lead até Coordenador de Recrutamento e Seleção. Também há oportunidades para trabalhar nas áreas de Produtos, B2B, B2C, Estratégia e Gente & Gestão. Os interessados devem acessar as oportunidades e se cadastrar no site oficial de contratação da Catho.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.