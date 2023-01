Carreira no agronegócio: Tereos oferece mais de mil vagas de emprego

A Tereos, multinacional francesa de açúcar, etanol e bionergia, está com mais de 1.300 vagas de emprego abertas para a safra 23/24.

São cerca de 1.000 oportunidades efetivas e 300 para safristas. As oportunidades são para as seis unidades industriais do grupo, localizadas nas cidades de Olímpia, Colina, Pitangueiras, Guaíra, Tanabi e Guaraci, na região noroeste do Estado de São Paulo.

As vagas são para as áreas agrícola e industrial, com oportunidades para motoristas, tratoristas, operadores de colhedora, líderes de colheita e tratos culturais, mecânicos e auxiliar industrial, por exemplo. As unidades também estão selecionando jovens aprendizes.

Quais os benefícios que a Tereos oferece?

As oportunidades contam com salários compatíveis com o mercado e possuem benefícios como seguro de vida, vale alimentação, refeitório, previdência privada, auxílio fretado, plano de saúde e auxílio farmácia.

Como se inscrever no processo seletivo da Tereos?

Os interessados, tanto para as vagas efetivas quanto para as oportunidades de safristas, devem encaminhar o currículo para os endereços de e-mail abaixo:

Unidade Cruz Alta (Olímpia) - recrutamentocruzalta@tereos.com

Unidade Andrade (Pitangueiras) - recrutamento.andrade@tereos.com

Unidade Mandu (Guaíra) - recrutamento.mandu.br@tereos.com

Unidade São José (Colina) - recrutamento.saojose.br@tereos.com

Unidade Tanabi (Tanabi) - recrutamento.tanabi@tereos.com

Usina Vertente (Guaraci) - recrutamento.vertente.br@tereos.com

Também é possível consultar oportunidades na página da empresa no site do Vagas.

