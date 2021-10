Carrefour vai abrir mais de 3 mil vagas ainda em 2021

O Carrefour anunciou que vai abrir mais de 3 mil vagas até o final de 2021. Serão oportunidades para os diversos formatos de negócios da varejista, como hipermercados, mercados, drogarias e centros de distribuição.

As vagas serão pra todo o Brasil e possuem cargas horárias distintas de acordo com o cargo. Haverá uma variedade de oportunidades, com posições como:

recepcionista de caixa

repositores

açougueiros

padeiros

peixeiros

agentes de fiscalização

operadores de centro de distribuição

farmacêuticos

frentistas

operador de loja de conveniência

técnico de manutenção

A expectativa é preencher gradativamente as vagas efetivas até dezembro. Entre os benefícios disponíveis, os funcionários recebem convênio médico, odontológico e de farmácia, além de desconto de 5% nas compras com Cartão Carrefour nas unidades da rede.

A multinacional francesa já contratou mais de 5 mil funcionários somente no primeiro semestre de 2021.

O processo de seleção será online, apenas a entrevista final com o gestor será realizada presencialmente na unidade da vaga. Um pré-requisito para qualquer posição será a identificação com o propósito da empresa de contribuir para um mundo melhor.

Confira as vagas pelo site da 99jobs.

