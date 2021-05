Instituto no Canadá oferece bolsas de R$ 43 mil com permissão de trabalho

O Trebas Institute, faculdade localizada em Montreal, está oferecendo bolsas de estudo de R$ 43 mil para brasileiros em dois cursos de pós-graduação. E os alunos ainda poderão ter permissão de trabalho no Canadá.

Com o governo do Canadá esperando atrair mais de 1 milhão de imigrantes, os brasileiros são um dos focos para faculdades e empresas em busca de estrangeiros. Até o final de 2021, o país vai conceder 401 mil permissões de residência.

O programa de bolsas com o Trebas será por intermédio da agência de intercâmbio HiBonjour. Para se inscrever, é necessário:

ter ensino superior completo

certidão de nascimento ou casamento

cópia do passaporte

comprovação de idioma (inglês ou francês).

A agência vai ajudar com os documentos necessários e também consegue aplicar teste de idioma online aceito pela instituição.

As instruções sobre as bolsas e inscrições serão dadas pela empresa no dia 2 de julho por meio de um webinar. É necessário se inscrever pelo site.

Como funciona a bolsa de estudos

O Trebas Institute é focado na indústria criativa e digital e os dois cursos inclusos no programa de bolsas são para formação em negócios digitais e pós-produção criativa. Segundo a agência, cerca 79,5% dos graduados da faculdade encontram trabalho seis meses após a formatura.

A bolsa é parcial, com o valor de 10 mil dólares canadenses, e ajuda com os custos dos alunos. No curso de "E-Commerce e Gerenciamento de Negócios Online", a mensalidade é de 28 mil dólares canadenses. Já no curso de "Pós-produção de Áudio e Vídeo", o valor é de 32 mil dólares canadenses.

Durante os dois anos de duração dos programas, os estudantes poderão trabalhar meio período. Os estudantes podem levar familiares junto, com os cônjuges podendo pedir permissão de trabalho em tempo integral e os filhos tendo acesso ao sistema de educação gratuito.

Ao final do curso, eles podem solicitar permissão para permanecer no Canadá com o Post Graduation Work Permit. Essa permissão dá o direito de trabalhar no país em período integral por até três anos.

Assim, com o curso e a permissão de três anos, o profissional poderá ter direito de pleitear a residência permanente no Canadá.