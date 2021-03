Quer morar no Canadá? Especialista responde as 5 maiores dúvidas

Para quem quer trilhar uma carreira internacional, uma boa notícia: o Canadá está em busca de profissionais para ir morar no país. Segundo a agência de imigração Cebrusa Northgate, o governo canadense espera receber mais de 1 milhão e 233 mil novos residentes permanentes nos próximos meses.

O presidente da agência Daniel Braun destaca que o Canadá tem grande escassez de mão de obra especializada em diversos cargos e níveis.

“Engana-se quem pensa que são subempregos, as vagas em aberto são para diversos cargos e níveis. O salário mínimo gira em torno de dois mil dólares canadenses. Um auxiliar administrativo, por exemplo, vai ganhar em torno de 3000 mil a 3500 dólares canadenses”, diz.

Com a alta demanda, a agência quer mostrar aos brasileiros o caminho para morar legalmente no Canadá. Para ajudar no processo, eles lançaram uma mentoria aberta com o passo a passo para imigração. Confira no site.

Para a Exame, o presidente da empresa adiantou as respostas para as cinco dúvidas mais comuns de quem tem interesse em morar fora e não sabe por onde começar. Confira:

Que profissionais são mais procurados no Canadá?

São mais de 300 áreas de formação em demanda que o país oferece. Agora em abril será realizada uma feira de emprego, por exemplo. São empresas canadenses que antes da pandemia viriam até o Brasil fazer a contratação de profissionais, mas agora como o cenário ainda não mudou, irá acontecer uma feira online com vagas nas áreas de tecnologia, tecnologia da informação, usinagem, manufatura, algumas áreas da engenharia, enfermagem, cuidador de idoso, cuidador de criança com necessidades especiais, administração, gestão de negócios, finanças, marketing, gastronomia, área de mecânica. Não tem como definir quais são as profissionais mais procuradas, mas são mais de 300 áreas em demanda hoje no país. As inscrições da feira ainda não estão disponíveis, mas serão liberadas em breve.

Que tipo de vistos os brasileiros precisam para trabalhar e estudar no Canadá?

Se uma pessoa quer só visitar o Canadá, ela não pode trabalhar, ela precisa de um visto de turismo ou ter um visto americano e emitir a autorização eletrônica de viagem. Além disso, se a pessoa for para estudar, por exemplo, ela pode ter o direito de trabalhar meio período ou em tempo integral durante as férias. Caso seja um casal, quando um estuda o outro pode receber um visto de trabalho para trabalhar em tempo integral. Quando for visto de trabalho, quem paga o processo nesse caso é a empresa. Uma pessoa não pode solicitar um visto de trabalho, mas sim a empresa que contrata, que é responsável por aplicar o processo e legalmente quem paga pelo processo é a própria empresa.

Quais são os requisitos para poder trabalhar e estudar no Canadá?

Os requisitos vão depender da província e instituição que essa pessoa vai querer estudar no Canadá, mas basicamente precisa ter ensino médio e comprovar a autonomia financeira para os estudos. No visto de trabalho, a pessoa não precisa comprovar a autonomia financeira, não precisa comprovar se sabe falar algum idioma, porque é tudo feito pela empresa que está contratando. A pessoa só precisa atender a necessidade da empresa e a empresa provar que nenhum canadense ou residente permanente tem competência técnica para suprir a mão de obra qualificada para aquela vaga que está em aberto.

Quanto custa migrar?

Isso depende muito. Pode não custar nada, se uma pessoa migrar com o visto de trabalho e esse visto de trabalho for feito pela empresa que terá que pagar por todo o processo legalmente. No visto de estudos, a pessoa precisa comprovar a autonomia financeira, já para a residência permanente existe a opção de comprovar a autonomia financeira e outra é declarar e declarar é assinar um documento dizendo que tem um valor para se manter no país.

Precisa saber inglês ou francês?

É claro que o idioma ajuda, mas a pessoa vai poder aprender ou já no Brasil ou no Canadá, isso é uma escolha dela, se a pessoa tem condição de fazer isso. No caso do idioma, nem sempre é exigido comprovação.