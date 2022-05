BTG Pactual abre inscrições para programa de mentoria para mulheres

O BTG Pactual (BPAC11) está com inscrições abertas para a quinta edição da Inside BTG Pactual, projeto que tem como objetivo desenvolver mulheres universitárias interessadas em trabalhar no mercado financeiro. As candidatas selecionadas terão a oportunidade de participar de um programa de mentoria com sócias da companhia e vivenciar um mês de um estágio no banco, ambos em formato presencial ou remoto.

O programa tem o Selo de Direitos Humanos e Diversidade concedido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura da Cidade de São Paulo, que reconhece boas práticas de gestão da diversidade e promoção dos direitos humanos em empresas, órgãos públicos e organizações do terceiro setor.

O estágio terá módulos teóricos sobre cultura BTG, overview de mercado financeiro, valuation, análise de dados, macroeconomia, produtos financeiros, ESG, carreira e treinamento de apresentação pessoal. O programa tem como objetivo apoiar a construção de relacionamento na área, além de proporcionar a vivência de como é o dia a dia no banco.

“Nosso objetivo é atrair estudantes mulheres para o mercado financeiro, que ainda é predominantemente masculino, para desenvolvê-las e apresentar as diferentes possibilidades de carreira no BTG Pactual. Com essa iniciativa queremos construir um ambiente diverso, com pessoas de diferentes backgrounds, incentivando um ambiente ainda mais criativo, inovador e, consequentemente, mais benéfico para a sociedade”, explica Julia Biberg, head de recrutamento de business do BTG Pactual.

Desde sua criação, o programa já recebeu mais de 2 mil inscrições e 54 universitárias de diversas regiões do país passaram pelo Inside BTG Pactual. “Construímos um programa que ajuda na formação técnica e comportamental de universitárias que tem interesse no mercado financeiro. A mentoria conta com a participação de 27 sócias que têm sólida trajetória no BTG Pactual”, reforça Julia Pedroso, head de recrutamento tech do BTG Pactual.

A etapa inicial será dividida em seis módulos, sendo: Cultura do BTG Pactual; Overview do mercado financeiro; Workshop de autoconhecimento; Macroeconomia; Linguagem de Programação; Valuation.

Além dessa agenda, as universitárias selecionadas no programa também terão conversas com áreas do Banco BTG Pactual, rodas de conversa e encontros individuais de mentoria. O Inside BTG Pactual se propõe, ainda, aprimorar o conhecimento técnico e as possibilidades de atuação e desenvolvimento de carreira, por meio de encontros didáticos e colaborativos.

As estudantes interessadas devem se inscrever pelo site até o dia 20 de maio. O processo seletivo é composto por teste online e painel de entrevistas.

