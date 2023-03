British Council está com bolsas de estudos para brasileiras em universidade do Reino Unido

O British Council, organização internacional do Reino Unido, está com inscrições abertas para o programa British Council Scholarships for Women in STEM, que oferece bolsas de estudos para mulheres latino-americanas em universidades britânicas.

A estimativa é que sejam concedidas 100 bolsas de estudos para o programa que incluem, além da cobertura de custos com matrículas e mensalidades nas universidades, suporte em despesas como traslado aéreo, estadia, alimentação, vistos e plano de saúde. Há, ainda, um apoio especial voltado para estudantes que são mães.

O subsídio é exclusivo para cursos de mestrado na área de na área de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática, na sigla em inglês) com o intuito de aumentar a representatividade feminina no segmento.

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura Científica (UNESCO), menos de 30% dos pesquisadores de todo o mundo são mulheres e apenas 30% das alunas optam por seguir em áreas relacionadas a STEM no ensino superior.

“O British Council elaborou este programa para abordar questões de representação de mulheres em áreas específicas de STEM e a falta de referências femininas na academia e na indústria. Em países como o Brasil, embora haja um número significativo de mulheres nas universidades, apenas 2% avançam para ocupar cargos de alto escalão em Ciência e Tecnologia,” afirma Camila Morsch, diretora de engajamento cultural do British Council nas Américas.

Como funciona o programa de bolsas do British Council?

Exclusivamente para o Brasil, as bolsas estão concentradas na University of Birmingham, cidade localizada a 190 quilômetros de Londres, e têm um enfoque majoritário na área da Saúde, em cursos como Saúde Pública, Métodos de Pesquisa em Saúde e Microbiologia e Infecções, entre outros.

Também fazem parte do programa outras universidades do Reino Unido, que tem inscrições abertas para os outros países da América Latina, como a Brunel University London e Anglia Ruskin University, com linhas de pesquisa voltadas para Engenharia e Tecnologia.

Além de mulheres brasileiras, podem se inscrever também candidatas de países latino-americanos como México, Colômbia, Cuba, Jamaica, Venezuela, Peru e Argentina. Na última edição do programa, cinco brasileiras foram selecionadas e a expectativa é que outras cinco bolsas sejam concedidas neste ano.

Quem pode se inscrever nas bolsas de estudos do British Council?

As inscrições para o programa da British Council devem ser feitas diretamente junto à universidade de interesse das candidatas. Este é o link para as candidatas brasileiras no site da Universidade de Birmingham.

Cada instituição possui um prazo-limite próprio para o envio das candidatura e, por isso, há uma recomendação de checar individualmente o prazo específico para os cursos de interesse. Para o programa da Universidade de Birmingham as inscrições vão até o dia 31 de março.

Os critérios de seleção e a lista completa de cursos disponíveis para candidatura podem ser consultados no site do British Council.

