Projeto oferece bolsas de graduação para pessoas trans e não-binárias

O projeto Protagoniza Aí está com inscrições abertas até esta segunda-feira, 14, para oferecer bolsas de estudo a pessoas trans e não-binárias de baixa renda em São Paulo.

A iniciativa é uma parceria entre a Faculdade Descomplica, o Instituto Ser+ e o Grupo Cia de Talentos para auxiliar o ingresso desse grupo no ensino superior e no mercado de trabalho.

Segundo dados do Projeto Além do Arco-Íris, do Afro Reggae, apenas 0,02% das pessoas trans está nas universidades, 72% não possuem o Ensino Médio e 56% não concluíram o Ensino Fundamental. E, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), apenas 4% dessa população está dentro do mercado formal.

Para ajudar a mudar essa realidade, a iniciativa vai selecionar 12 pessoas para receber uma bolsa integral de graduação na Faculdade Descomplica. Os selecionados ainda vão receber capacitação para processos seletivos com o Instituto Ser+ e o Grupo Cia de Talentos.

As opções de cursos disponíveis são:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Administração;

Ciências Contáveis;

Pedagogia;

Computação em Nuvem;

Gestão Comercial;

Gestão de Dados;

Gestão Financeira;

História;

Jogos Digitais;

Letras (português);

Logística;

Marketing;

Matemática;

Processos Gerenciais;

Recursos Humanos;

Sistemas de Informação;

Sistemas para Internet;

Banco de Dados;

Gestão Pública.

Para se inscrever, a pessoa deve se identificar como não-binária ou trans, ter renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 3.992, ter concluído o ensino médio e residir no município de São Paulo ou Grande ABC.

As inscrições terminar hoje (14/6) e podem ser feitas pelo site.

