Banco PAN e DIO estão com 5 mil bolsas para curso online de programação; há chance de emprego

O Banco PAN (controlado pelo BTG Pactual, mesmo controlador de EXAME) está com as inscrições abertas para um Bootcamp que oferece gratuitamente formação em tecnologia.

Batizado de Banco PAN Java Developer, a iniciativa acontece em parceria com a plataforma educacional DIO e prevê a oferta de 5 mil bolsas integrais para formar programadores de software

Além do aprendizado e do certificado de formação, alunos com os melhores desempenhos poderão convidados para trabalhar no PAN.

“Ao permitir que mais pessoas tenham acesso à educação de qualidade, criamos espaço para que o mercado cresça como um todo, de forma inclusiva e positiva”, afirma Leandro Marçal, Diretor de Tecnologia e Operações do Banco PAN.

Mesmo após 30 anos de sua criação, a JAVA é a quarta linguagem de programação mais popular no mercado, segundo a TIOBE, assessoria especializada em qualidade de softwares.

Como vai funcionar o curso de programação do Banco PAN?

Dividido em sete módulos, o bootcamp vai abordar, a partir do nível inicial, temas como: Princípios de Desenvolvimento em Software; Programação Orientada a Objetos com Java; Banco de Dados SQL e NoSQL; e Ganho de Produtividade com Spring Framework.

Com duração de 114 horas, o curso vai também traz desafios de código em Java e mentorias com os especialistas do Banco PAN para sanar dúvidas e auxiliar no desenvolvimento prático dos projetos.

Ao final da trilha, todos aqueles que se graduarem e emitirem seus certificados ficarão disponíveis na Talent Match, a plataforma de contratação da DIO que conecta talentos com vagas de trabalho.

Quem pode se inscrever no curso de programação do Banco PAN?

O programa, que está em sua terceira edição, seguirá o mesmo modelo do ano anterior, priorizando inscrições para pessoas de baixa renda e grupos sub-representados.

Porém, qualquer pessoa interessada pode participar e não é necessário conhecimento prévio em programação.

Como se inscrever no curso de programação do Banco PAN?

Os interessados devem se inscrever até o dia 3 de março por meio do site do Bootcamp.

