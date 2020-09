B2W abre programa de trainee sem teste de inglês e aceita qualquer curso

A B2W Digital, detentora das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato, abriu as inscrições para o seu programa de trainee 2021 e aceita candidatos recém-formados de qualquer região do país.

A edição do programa será totalmente remota e vai utilizar games em todas as etapas de seleção. Outra novidade desse ano é o fim do teste de inglês. Agora, para os cargos em que a língua for necessária, a empresa vai ajudar no aprendizado dos profissionais.

Os candidatos só precisam ter se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. Qualquer curso será aceito.

Os selecionados começam em janeiro de 2021 e precisarão ter disponibilidade para residir em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

Para Flávia Picanço, gerente executiva de Gente da B2W Digital, as mudanças trarão interatividade e velocidade ao processo.

“A avaliação dos candidatos é feita apenas com base na performance e comportamento em todas etapas, o que aliado à exclusão da prova de inglês nos ajuda a trazer perfis cada vez mais diversos”, comenta ela.

O perfil em comum que buscam nos candidatos é de alguém com paixão por inovação e tecnologia, vontade de aprender e que adora desafios.

Em 12 meses, os trainees vão receber treinamentos online e passar por diversas áreas da empresa. Eles também receberão mentoria de gestores e executivos da empresa.

As inscrições ficam abertas até o dia 27 de setembro pelo site.