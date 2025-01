Asaas anuncia Programa de Estágio com vagas 100% home office e bolsa-auxílio de R$ 1.800

O Asaas, empresa de tecnologia financeira especializada em soluções de automação para PMEs, está com inscrições abertas para o Programa de Estágios Tech, com 20 vagas na área de Tecnologia, nos times de Engenharia de Software.

O Programa de Estágios Tech do Asaas busca oferecer uma experiência prática no ambiente de trabalho, com treinamentos técnicos e desenvolvimento de soft skills. Desde sua criação, o programa já recebeu mais de 10 mil inscrições, afirma Pâmela Lisboa, vice-presidente de People do Asaas.

"Nos últimos anos, mais de 90% dos estagiários foram efetivados e hoje fazem parte do time responsável pelo crescimento acelerado do Asaas no mercado”.

Quais são os requisitos?

As oportunidades, com contratação remota, são destinadas a estudantes de cursos superiores como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, entre outros.

Quais são os benefícios?

Adotando o modelo remote first, o Asaas oferece um ambiente de trabalho digital e flexível, com sede em Joinville (SC) e coworkings em diversas regiões do Brasil, permitindo que seus funcionários trabalhem de qualquer lugar. Além da bolsa-auxílio de R$ 1.800, os estudantes terão os seguintes benefícios:

Assistência médica e odontológica,

Seguro de vida,

Vale-alimentação em cartão flexível,

Auxílio para compra de medicamentos e atividades físicas,

4 sessões mensais de terapia via Zenklub,

Vale-transporte (para quem trabalha de forma híbrida em Joinville),

Auxílios para home office, educação e mobília.

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever até 19 de janeiro, pelo site de carreiras do Asaas.