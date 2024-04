As três frases que te fazem mais resiliente e confiante que os outros

De acordo com especialistas, há três frases que tornam uma pessoa mais resiliente do que as demais. Isso não significa não experimentar dificuldades, mas sim passar por elas com firmeza e enxergá-las como oportunidades para crescer.

A primeira frase é 'Eu preciso de um tempo'. Por vezes, todos nós necessitamos dar um passo para trás com o objetivo de refletir. De acordo com o que escreveu a psicóloga Cortney Warren para a CNBC: "Um componente importante da resiliência é a flexibilidade emocional ou a habilidade de regular seus sentimentos e reduzir sua intensidade em determinada situação".

Assim, conforme declarou a psicóloga, é preciso reconhecer quando se está sentindo uma emoção forte para se dar um momento antes de responder ou tomar uma decisão significativa.

A segunda frase é 'Eu consigo lidar com o que aparecer no meu caminho.' De acordo com a neuropsicóloga Judy Ho, reassegurar-se de que você é capaz de superar as circunstâncias pode ser de grande ajuda. Para a especialista, quem usa esse mantra consegue lidar, aceitar e ajustar-se melhor a situações complicadas. Assim, pode ser muito mais útil se dar uma oportunidade do que pensar que você não consegue lidar com determinada circunstância.

Por fim, é importante recordar-se de uma palavra bastante simples: 'Não'. Conforme declarou à CNBC a psicóloga Jessica Jackson, é preciso não se sentir culpado por colocar-se em primeiro lugar e dizer 'não'. Dessa forma, impor limites para não deixar de se sentir confortável é essencial.

Com informações da CNBC.