Nascimentos nos EUA caem para nível mais baixo desde 1979

As taxas de nascimentos nos Estados Unidos diminuíram em 2023 e atingiram seu nível mais baixo em mais de 40 anos. Os números caíram 2% e bateram os 3,59 milhões, de acordo com informações do Centro Nacional de Estatística em Saúde dos Estados Unidos.

A última vez em que dados semelhantes foram registrados foi em 1979, quando cerca de 3,4 milhões de bebês norte-americanos nasceram.

Segundo Brady Hamilton, autor principal do levantamento, a taxa de mulheres em idade reprodutiva que estão tendo filhos é a mais baixa desde que o centro começou a compilar estatísticas. No ano passado, a quantidade de filhos por mulher caiu para 1,6, a menor já registrada.

O número de nascimentos havia crescido entre 2020 e 2022, anos de pandemia. Agora, porém, os nascimentos parecem estar em queda novamente, retomando tendências observadas entre 2019 e 2020, por exemplo, quando caíram 4%.

Em 2022, cerca de 3,66 milhões de bebês nasceram nos Estados Unidos, número parecido com o registrado em 2021 e 15% abaixo do pico de 2007. De acordo com dados divulgados pelo Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), observou-se uma estagnação na quantidade de nascimentos no país em comparação com o ano anterior.

Agora, porém, a tendência é de queda, e não estagnação.

O estudo apontou ainda que as maiores taxas de nascimento foram registradas entre mulheres da faixa etária de 30 e 40 anos. Além disso, mulheres hispânicas apresentaram um ganho de 1% no número de nascimentos, representando um ponto fora da curva.