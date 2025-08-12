O erro número 1 que as pessoas cometem no trabalho, segundo psicólogo: 'Pode prejudicar a reputação'

Muitos profissionais cometem erros ao compartilhar informações sobre sua vida pessoal no trabalho.

De um lado, há quem revele detalhes em excesso, prejudicando sua reputação profissional. Do outro, há aqueles que evitam qualquer conexão pessoal, comprometendo a confiança e o relacionamento com colegas.

Em iniciativa inédita, EXAME se junta a Saint Paul para oferecer aulas virtuais sobre liderança (com certificado!). Inscreva-se aqui por R$ 37.

Essa questão é analisada pelo renomado psicólogo organizacional Adam Grant, professor da Wharton School, da Universidade da Pensilvânia. As informações foram retiradas da CNBC.

Segundo Grant, encontrar o equilíbrio na comunicação é essencial para o crescimento na carreira. Profissionais que compartilham muito tendem a borrar as fronteiras entre vida pessoal e trabalho, o que pode levar ao esgotamento e à dificuldade de desconectar. Por outro lado, aqueles que evitam interações mais pessoais podem encontrar barreiras na construção de relações de confiança, fundamentais para o desenvolvimento profissional.

O impacto das relações no ambiente de trabalho

Uma pesquisa da Glassdoor, realizada em janeiro de 2025 com mais de 800 trabalhadores nos EUA, revelou que 53% dos profissionais evitam criar conexões no trabalho para manter suas vidas separadas. Esse isolamento, segundo Grant, pode resultar em solidão e menor engajamento, afetando até mesmo o desempenho profissional.

A chave para uma comunicação eficaz no ambiente corporativo está no compartilhamento moderado e relevante.

Grant recomenda que os profissionais falem sobre aspectos da vida pessoal que possam gerar conexões significativas com os colegas, evitando contextos que levem a excessos, como festas e happy hours.

Seja o líder que o mercado procura. O pré-MBA EXAME + Saint Paul oferece as ferramentas para liderar com segurança e construir resultados duradouros. Inscreva-se aqui.

Critérios para um compartilhamento saudável

O foco deve estar no chamado “deep fun”, conceito do autor Daniel Coyle, que consiste em criar laços por meio de desafios e missões compartilhadas dentro do ambiente profissional.

A ex-CEO da CVS Health, Karen Lynch, reforça essa visão e sugere um critério simples para decidir o que compartilhar:

Se a informação ajuda a resolver um problema ou a criar uma conexão genuína, vale a pena ser dita.

Caso contrário, deve ser evitada.

Ela mesma seguiu essa abordagem ao compartilhar uma experiência pessoal sobre saúde mental em um evento corporativo, o que resultou em uma conexão impactante com seus funcionários.

Comunicação eficaz como diferencial estratégico

No contexto da liderança e gestão, o domínio da comunicação interpessoal é um diferencial estratégico.

Líderes que sabem equilibrar a exposição da vida pessoal criam ambientes mais confiáveis e produtivos, fomentando equipes mais engajadas e conectadas.

Invista no seu desenvolvimento também: curso revela como ser um líder mais completo, de alta performance e humanizado. Garanta uma vaga aqui.

A comunicação eficaz não se resume apenas a transmitir informações, mas também a construir relações sólidas que impulsionam o crescimento profissional e organizacional.

EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança

Para quem busca cargos de liderança ou deseja aprimorar suas habilidades como gestor, os critérios de Kaufman oferecem insights práticos.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender:

Qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas?

O que todo líder de alta performance precisa dominar?

Qual o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança?

Como ser um gestor a nível internacional?

E muito mais.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00. E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo.

Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO