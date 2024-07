Aprenda a dizer 'não' no trabalho e evite sobrecarga

Quando pensamos em defender nossos interesses no ambiente de trabalho, geralmente consideramos pedir uma promoção. No entanto, parte dessa autodefesa é aprender a dizer "não" a tarefas para as quais não temos capacidade. Isso pode ajudar a dedicar mais tempo a projetos estimulantes e evitar o burnout, sentimento relatado por 44% dos trabalhadores, segundo uma pesquisa de 2024 da Society for Human Resource Management. As informações são da CNBC.

No novo livro "Smart, Not Loud," Jessica Chen explica como recusar trabalho adicional, mesmo que seja desconfortável dizer "não". Chen, CEO da agência de treinamento em comunicação SoulCast, escreve que foi criada em uma cultura onde era mais fácil aceitar projetos para parecer uma colaboradora.

Mas, no final das contas, isso não é sustentável para manter uma vida saudável e equilibrada. No processo de sempre dizer sim, sacrificamos nosso tempo e assumimos trabalhos que não realmente nos beneficiam.

Tom, explicar e seguir

Em seu livro, Chen oferece uma fórmula que ajuda a recusar trabalho de forma que não prejudique as relações profissionais: o modelo TEF (Tom, Explicar, Seguir).

Tom: Mantenha seu tom "neutro e objetivo", sugere Chen. Isso comunica certeza para que os outros não pensem que seus limites são negociáveis. Explicar: Compartilhe o motivo da recusa para não parecer displicente. Por exemplo, se você tem prazos mais urgentes, informe seu gerente ou colega. Seguir: Sugira outras formas de realizar a tarefa. Isso demonstra que você se importa com a conclusão do trabalho.

Soluções alternativas

Brandon Smith, conhecido como "The Workplace Therapist," sugere uma estratégia semelhante para estabelecer limites no trabalho. Quando você informar a um colega ou gerente que não pode assumir uma tarefa, sua resposta deve ser "20% 'não' e 80% solução alternativa", disse Smith à CNBC Make It.

Também ajuda abandonar a ideia de que você é a única pessoa que pode ajudar. Enquanto pensamos que eles nos veem como salvadores, tudo o que eles querem é alguém para fazer essa tarefa. Se a tarefa for realmente importante ou urgente, eles encontrarão outra pessoa para realizá-la.

Essas estratégias não apenas ajudam a proteger seu tempo e bem-estar, mas também mostram que você está comprometido com o sucesso da equipe, oferecendo soluções viáveis para garantir que as tarefas sejam concluídas sem comprometer sua saúde mental e física.