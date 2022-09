Americanas oferece 20 mil vagas para cursos online e gratuitos de programação e ciência de dados

Nesta quinta-feira, 01, a Americanas S.A. anunciou o lançamento do Americanas Futuro Polo Tech, programa que vai oferecer vagas em cursos gratuitos e online com foco na aceleração e no desenvolvimento da carreira de jovens universitários e recém-graduados em tecnologia.

Com conteúdo desenvolvido pela edtech Let´s Code from Ada, a expectativa da companhia é que a iniciativa possa atrair, nesta primeira edição, até 20 mil estudantes para cursos 100% online de introdução à ciência de dados e engenharia de software.

O Americanas Futuro, frente de educação da estratégia ESG da Americanas S.A., prevê ainda a possibilidade de contratação de alunos ao fim dos cursos. Ao todo, o Americanas Futuro Polo Tech tem o objetivo de impactar, em até cinco anos, mais de 70 mil estudantes com cursos e trilhas de capacitação em tecnologia,

“Com o Americanas Futuro Polo Tech, queremos nos consolidar como uma companhia que não só busca profissionais no mercado, mas que também vai até eles, prepara e desenvolve os talentos tech do futuro”, explica Anna Saicali, CEO da fintech Ame e da IF – Inovação e Futuro, motor de inovação da Americanas S.A..

Quais os cursos do Programa Americanas Futuro Polo Tech?

Nesta primeira etapa de capacitação, para os 20 mil estudantes, o programa oferece um curso 100% online com conceitos e práticas introdutórias em ciência de dados e engenharia de software (front-end e back-end), que contará como a fase inicial do processo seletivo.

A segunda etapa, com os 200 candidatos melhores avaliados, será de aprofundamento nas duas disciplinas. O programa completo terá duração de cinco meses, com conteúdo assíncrono e aulas online ao vivo, realizadas três vezes na semana, às segundas, quartas e sextas, das 19h às 22h.

Além dessas trilhas de aprendizagem, o programa contará ainda com participação exclusiva do Google Cloud na capacitação dos 200 alunos selecionados, somando mais de 30h de conteúdos.

Como se inscrever no Programa Americanas Futuro Polo Tech?

Para participar do processo seletivo é necessário ser recém-formado ou graduando do último ano nos cursos de:

Ciências;

Tecnologia;

Engenharias;

Matemática;

Física;

Estatística.

Com objetivo de expandir o desenvolvimento de talentos da tecnologia além do eixo Rio-São Paulo, o projeto atuará em polos específicos pelo Brasil ao longo de suas edições: nessa primeira focará em municípios como Manaus, Quixadá, Russas, Itapajé, Florianópolis e Recife, além da região da Grande Vitória.

O processo seletivo para a participação dos estudantes na segunda fase da capacitação é composto pelo empenho no Treinamento Online inicial, além de Teste de Lógica, Matemática e Programação; Vídeo de Apresentação; Dinâmica em Grupo; e, por fim, a etapa Coding Tank, que abrange aulas remotas, ao vivo, de lógica da programação para avaliação na prática.

As inscrições podem ser feitas no site do programa até o dia 21 de setembro.



