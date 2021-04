Agência Raccoon tem mais de 290 vagas com home office

A Raccoon, empresa fundada por ex-executivos do Google e uma das maiores agência de marketing digital da América Latina, está contratando para 292 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz.

Desenvolva as habilidades mentais mais valorizadas nas entrevistas de emprego. Acesse agora

Segundo André Palis, sócio-fundador da agência, os novos contratados vão iniciar o trabalho de forma remota. Após o controle da pandemia e do avanço da vacinação, a empresa vai reavaliar o modelo de trabalho.

As oportunidades são nas áreas de marketing, social media, design, CRM, tecnologia e até para Recursos Humanos.

“Nossa busca é por pessoas que tenham paixão por resultados em seu DNA. Buscamos sempre os melhores talentos para ser parte da Raccoon”, explica Palis.

Em 2013, ele fundou a agência junto com Marco Túlio Kehdi. Os dois saíram do Google com a ideia de montar uma empresa de marketing com viés analítico, que entregasse resultados alinhados com a estratégia de negócios do cliente.

A sede da empresa fica em São Carlos (SP) e a equipe já conta com 620 pessoas. Hoje, empresas como Natura, Vivara, Leroy Merlin e Nubank estão entre seus clientes.

Para as vagas de estágio, os estudantes devem ter matrícula ativa e mais de um ano de vínculo com a instituição de ensino superior. Para o Jovem Aprendiz, é necessário ter entre 18 e 24 anos e ter disponibilidade para estudar no centro de educação de jovens e adultos (CEJA).

Confira todas as vagas pelo site.