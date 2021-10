Maiores feiras de MBA e mestrado do mundo abrem inscrições

Por Estudar Fora

As feiras Access Masters e Access MBA, duas das maiores feiras de MBA e Mestrado do mundo, terão edições online nos dias 27 e 30 de outubro. A entrada é gratuita e os participantes devem se inscrever previamente pela internet.

Os participantes poderão marcar horários com consultores educacionais especializados em processos de admissão, entrar em contato com oportunidades de bolsas e concorrer a um subsídio de 1.000 EUR.

Os eventos promoverão sessões online e workshop interativo com representantes de processos de admissão para mestrados ou MBA de diversas escolas da América do Norte, Europa e Ásia. Além disso, os inscritos também poderão fazer uma revisão profissional especializada de seus CVs.

Para garantir as vagas, os responsáveis pelo evento indicam que os candidatos façam a inscrição com cerca de 10 dias de antecedência.

Estarão presentes universidades dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, China, Dinamarca, Singapura, França, Alemanha, Itália, Espanha, Índia e Holanda.

Entre as escolas que estiveram presentes em edições anteriores do evento estão algumas das melhores do mundo, tais como HEC Montreal, Schulich School of Business da York University, IESE Business School, Rotman School of Management, University of Toronto, University of California Riverside, e outras.

A lista completa de universidades que estarão presentes no Access MBA neste link (disponível aqui) e para o Access Master está neste link (disponível aqui).

Encontros individuais

As feiras Access de MBA e Mestrado têm como diferencial o fato de que, ao se registrar, os participantes têm suas informações analisadas e podem receber indicações de escolas que combinem com seu perfil. No dia do evento, poderão ter conversas individuais de até 20 minutos com diretores dessas escolas e de outras em que tiverem interesse.

Como os nomes indicam, a Access MBA é mais voltada para pessoas que estejam à procura de um MBA no exterior. A Access Masters, por sua vez, contempla primariamente pessoas interessadas em mestrados em áreas além dos negócios. Os dois encontros são oportunidades de conhecer representantes das escolas, receber dicas para a candidatura, informar-se sobre requisitos, preparar-se para as provas e concorrer a prêmios.

Anote na Agenda: Access MBA e Access Masters

Access Masters

Data: 27 de outubro;

Inscrições: gratuitas, neste link.

Access MBA

Data: 30 de outubro;

Inscrições: gratuitas, neste link.

