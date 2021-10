Esta estratégia de marketing usa as entrelinhas para fisgar clientes

Você com certeza já ouviu falar em marketing digital, não é mesmo? Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, ele tem se tornado essencial para empresas de diversos segmentos, além de ser uma porta de entrada para empreendedores e novos negócios. Mas hoje o assunto é outro. Para nos aprofundarmos mais no marketing digital, precisamos falar sobre um de seus braços principais: o "inbound markerting".

Não é apenas um nome difícil. Certamente, você já se deparou com uma newsletter de algum site em que cadastrou seu e-mail ou até foi impactado pela loja onde realizou compras há algumas semanas, não?

Se sim, saiba que essas são algumas formas de as empresas chegarem até você por meio do inbound marketing. Ele é prioritário quando o assunto é atração de novas pessoas para dentro de um novo curso ou produto.

Em suma, ele consiste em estratégias de marketing baseada no compartilhamento de conteúdo sobre determinado assunto. Esses conteúdos podem ser desde reportagens e vídeos até newsletters e e-books.

Quanto mais atraente é o seu conteúdo sobre determinado assunto, maiores são as chances de conversão de seus clientes. Ou seja, aumenta o alcance do que você planeja vender e, consequentemente, gera mais leads e vendas para o seu negócio.

O inbound marketing pode ser uma ferramenta muito poderosa, se for utilizada da maneira correta. Isso porque ela permite que você crie um bom relacionamento com a sua audiência, o que pode lhe render frutos no futuro, já que você não terá que correr atrás de cada cliente. Pelo contrário, eles buscarão o seu serviço ou produto, por conta da atratividade do seu conteúdo.

Como usar as estratégias de inbound marketing

Ideias e planejamento são os principais vetores para o sucesso no inbound marketing. Afinal, você precisa definir muito bem o seu conteúdo para atingir o público certo e não correr o risco de apenas oferecer mais do mesmo.

Além disso, de nada adianta ter boas ideias se o seu site não trabalha com estratégias de SEO (Search Engine Optimization - otimização para mecanismos de busca, em português), por exemplo. Para ranquear um texto sobre determinado assunto no Google, por exemplo, o algoritmo do site de buscas precisa entender que ele é relevante.

E aí surge a importância do SEO. Palavras-chave, tags, links externos, números de palavras, entre outros fatores, ajudam o Google a entender a relevância do texto.

Além do SEO, é preciso ficar atento à sua plataforma de vendas. Seu negócio provavelmente não irá prosperar se você tiver tudo para levar o cliente até um bom produto, mas a plataforma de vendas deixar a desejar e não passar confiança ao consumidor.

Imagine, por exemplo, que você comprou um produto em um site novo e ficou esperando por ele, com uma expectativa acima da normal. Isso não deveria acontecer e mostra que a loja não passa confiança. A ansiedade pela chegada do produto é algo natural, já que você não conhece as políticas de troca, devolução e, algumas vezes, pode até ter dúvidas sobre a qualidade do produto e só acredita ao tê-lo em mãos.

Com um site otimizado, um conteúdo relevante bem planejado e uma boa plataforma de vendas, as suas ideias já têm maiores chances de darem certo.



Growth marketing e vendas digitais

Para quem deseja aprender as melhores estratégias para fazer uma empresa ganhar nome, clientes e, consequentemente, vender mais, seja qual for o seu produto, saber se posicionar no mercado com as melhores estratégias é fundamental. Com uma concorrência cada vez maior, ter especializações é cada vez mais importante para os profissionais. Se você tem interesse em se tornar um expert em:

Estratégias de vendas ;

; Escala de negócios;

Posicionamento de marca ;

; Conversão direta e indireta ;

; Técnicas e ferramentas digitais...

…É necessário se especializar.