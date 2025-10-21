A habilidade de liderança que melhora equipes e quase ninguém pratica — mas você pode aderir

Flat illustration of businessman help colleague reach mountain top holding flag symbolizing leadership and teamwork success (Khafizh Amrullah/Getty Images)
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19h24.
Ouvir com atenção genuína é uma das habilidades mais poderosas e também uma das menos praticadas da liderança moderna.
Em um mundo dominado por e-mails, mensagens e reuniões rápidas, a escuta ativa se tornou um diferencial que aproxima pessoas, aumenta a empatia e fortalece a confiança dentro das equipes. Os dados foram retirados do site Inc.
A escuta ativa vai além de ficar em silêncio enquanto o outro fala. Ela envolve atenção plena, curiosidade e humildade para entender o que está sendo dito e o que não está.
Líderes que praticam esse tipo de escuta demonstram respeito, estimulam a colaboração e criam conexões genuínas, mesmo em conversas difíceis.
Os líderes mais admirados seguem atitudes simples que fazem toda a diferença:
Ao ouvir de forma genuína, o líder transmite segurança e humanidade. Esse comportamento aumenta o engajamento, reduz conflitos e melhora o desempenho coletivo.
Mais do que uma técnica de comunicação, ouvir bem é uma forma de liderança emocionalmente inteligente capaz de inspirar e transformar relacionamentos profissionais.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
