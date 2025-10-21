O que líderes de sucesso fazem após uma vitória — e você provavelmente ainda não

Reconhecer o esforço da equipe é um dos caminhos mais diretos para aumentar motivação, engajamento e produtividade.

Pesquisas conduzidas pela consultoria Zenger/Folkman mostram que pessoas que se sentem reconhecidas pelos gestores são significativamente mais engajadas, demonstram mais confiança, motivação e disposição para contribuir. Os dados foram retirados do site Harvard Business Review.

Por que o reconhecimento funciona

Reconhecimento eficaz não é só elogio pontual. Ele torna visível o que muitas vezes fica invisível no dia a dia, reforça comportamentos que geram resultado e cria um ciclo de pertencimento e disposição extra para ajudar. Quando a liderança valida conquistas reais, cai a intenção de saída, sobe a qualidade das entregas e o time passa a compartilhar mais aprendizados.

O que é ‘reconhecimento reflexivo’

A Harvard Business Review propõe o reconhecimento reflexivo. Em vez de o gestor apenas dizer pelo que aprecia alguém, convidar a pessoa ou o grupo a refletir e compartilhar do que se orgulha e por quê.

Isso corrige duas limitações comuns do elogio tradicional: só conseguimos reconhecer o que vemos e tendemos a valorizar o que nós achamos importante, não necessariamente o que importa para quem realizou o trabalho.

Como aplicar em três passos

1. Convide a pessoa a compartilhar

Inclua perguntas simples em um one-on-one (reunião individual entre líder e liderado) ou encontro informal: “Do que você mais se orgulha nas últimas semanas?”, “O que você quer que seja reconhecido?”, “Qual foi a parte mais difícil e como você superou?”. Se houver estranhamento, antecipe que você quer enxergar o trabalho que não aparece.

2. Investigue de forma positiva

Muita gente minimiza conquistas. Ajude a ampliar a consciência com perguntas que destacam esforço, aprendizados e barreiras vencidas: “Como você conseguiu fazer isso?”, “O que foi necessário?”, “O que aprendeu no processo?”.

3. Reflita de volta com precisão

Devolva o que ouviu, reconhecendo o valor específico do que foi feito: esforço, criatividade, coordenação, persistência. Um “obrigado” detalhado, ancorado em fatos, valida a contribuição e reforça o comportamento.

O efeito que o reconhecimento tem no engajamento do time

Pedir que as pessoas parem, reflitam e contem como avançaram aumenta a percepção de progresso, um motor poderoso de motivação.

O método não custa nada, exige zero preparação formal e, praticado com consistência, cria uma cultura de celebração contínua, na qual bons trabalhos são validados, lições são compartilhadas e o engajamento se mantém alto mesmo em contextos híbridos.

