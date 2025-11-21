Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

A epidemia silenciosa que está destruindo equipes de alta performance

Como líderes podem identificar sinais ocultos de burnout antes que seja tarde

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)

(Nuthawut Somsuk/Getty Images)

Luana Cataldi
Luana Cataldi

Jornalista

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18h15.

O burnout cresce de forma silenciosa dentro das empresas, afetando até profissionais que seguem produzindo bem no dia a dia. Exaustão, desmotivação e queda de engajamento aparecem cedo, mas muitas vezes passam despercebidas.

Entender esses sinais é essencial para evitar perdas de talento e impacto nos resultados. As informações foram retiradas do site Forbes.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

O custo invisível do burnout

O esgotamento se manifesta em falta de energia, redução da produtividade e desejo de deixar o emprego. Muitos colaboradores têm medo de falar sobre saúde mental, o que aprofunda o problema. O silêncio aumenta conflitos, reduz a colaboração e fragiliza a inovação, criando desafios importantes de retenção.

Os sinais que líderes precisam observar

O burnout não se anuncia. Ele surge em pequenas mudanças de comportamento: menor participação em reuniões, irritabilidade, isolamento e queda súbita na qualidade das entregas. Em outros casos, o alerta aparece no excesso de dedicação, com jornadas longas e dificuldade de delegar. Fadiga constante e desânimo também merecem atenção imediata.

Onde o burnout nasce

A raiz está em fatores como sobrecarga, falta de autonomia, comunicação confusa, pouco feedback e culturas que valorizam resultados acima das pessoas. Esses elementos criam um ambiente onde o estresse se torna insustentável.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

O que líderes podem fazer agora

A prevenção começa com comunicação aberta, sem medo de julgamento. Check-ins frequentes ajudam a identificar estresse cedo. Também é essencial ajustar cargas de trabalho, definir metas realistas e incentivar pausas e limites saudáveis.

Treinar gestores para reconhecer sinais e responder com empatia fortalece o bem-estar e a produtividade. Culturas saudáveis valorizam esforços, celebram progressos e permitem desconexão real fora do expediente.

A urgência da ação

O burnout é evitável, mas apenas quando líderes percebem o problema antes de ele se agravar. Empresas que cuidam das pessoas constroem equipes mais fortes, mais resilientes e mais engajadas. No fim, está em jogo não só o bem-estar do time, mas o futuro do negócio.

Aprenda sobre liderança com um especialista 

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

  • Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos
  • Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns
  • Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional
  • Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil

Acompanhe tudo sobre:Na Prática Jorge Paulo LemannNa PráticaCursos Online - Na PráticaBranded Marketing

Mais de Carreira

Como ouvir o que nunca é dito pela sua equipe

Sua equipe parou de tentar? Talvez o problema não seja o sistema, mas a mentalidade

Essa rotina faz sua empresa desperdiçar 3h27 semanais sem entregar mais nada

Se 86% dos líderes sofrem com excesso de informação, estas três ações podem destravar decisões

Mais na Exame

Carreira

Como ouvir o que nunca é dito pela sua equipe

Marketing

Não basta fazer mais digital — é hora de fazer mais sentido

Economia

Brasil ainda espera resposta dos EUA para acordo comercial, diz Alckmin

Pop

Astros de 'Peter Pan' se reencontram 22 anos depois em comédia romântica