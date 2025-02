A arte de decidir como um bilionário: chefe da Amazon revela método para nunca errar nas escolhas

Jeff Bezos construiu a Amazon com uma abordagem radicalmente pragmática para a tomada de decisões. O modelo que divide escolhas em "portas de mão única" e "portas de mão dupla" permite à gigante do e-commerce manter sua velocidade de crescimento sem comprometer sua capacidade de inovação.

A lógica é simples: decisões irreversíveis exigem cautela e análise profunda, enquanto as decisões ajustáveis podem ser tomadas com mais rapidez. O conceito foi reforçado por Matt Garman, CEO da Amazon Web Services (AWS), em entrevista a um podcast e reportada pelo veículo Business Insider.

A metodologia da Amazon garante que pequenas decisões não sejam sobrecarregadas por burocracia, permitindo que equipes na ponta tomem iniciativas baseadas em sua expertise. Mas há uma questão fundamental: e se houvesse uma maneira ainda mais eficiente de tomar decisões?

Decida como um CEO. Transforme dados em estratégias com o pré-MBA em Inteligência de Mercado da EXAME + Saint Paul. Saiba mais.

O poder dos dados na tomada de decisão

Empresas como a Amazon dominam um ativo essencial para qualquer organização: dados. A intuição e a experiência têm valor, mas no ambiente corporativo a vantagem real pertence a quem usa informações concretas para guiar suas escolhas. E é aqui que entra a inteligência de mercado.

O que é inteligência de mercado?

É a habilidade de coletar, analisar e interpretar dados para embasar decisões estratégicas. Ela vai além de um simples relatório: trata-se de entender padrões, prever tendências e transformar números em ações que impulsionam negócios.

Para quem nunca ouviu falar, imagine que sua empresa precisa lançar um novo produto. Em vez de confiar apenas no instinto ou em práticas passadas, a inteligência de mercado permite mapear a concorrência, entender as necessidades do público e identificar oportunidades de crescimento antes de dar o primeiro passo. O resultado? Decisões mais seguras e lucrativas.

Dados que impulsionam decisões. Participe do pré-MBA em Inteligência de Mercado e lidere com estratégia. Garanta sua vaga.

Como aplicar inteligência de mercado?

Monitore os dados certos. Em vez de se perder em um mar de informações, foque nos indicadores-chave de desempenho (KPIs) mais relevantes para seu negócio.

Use ferramentas de análise. Softwares como Google Analytics, Power BI e Tableau transformam números brutos em insights valiosos.

Tome decisões baseadas em evidências, não em achismos. Antes de investir em uma nova estratégia, teste hipóteses com base em dados concretos.

O profissional do futuro

O mercado está mudando e as empresas que não tomam decisões baseadas em dados correm o risco de ficar para trás. Não há mais espaço para suposições quando a concorrência usa tecnologia para entender o comportamento do consumidor, otimizar operações e antecipar tendências.

A liderança começa com decisões certas. Descubra como usar dados para liderar no pré-MBA da EXAME + Saint Paul. Inscreva-se.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência de Mercado, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para liderar o futuro dos negócios.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender como tomar rápidas decisões baseadas em evidências, otimizar processos com base em dados e expandir suas habilidades técnicas e estratégicas para se destacar. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para não acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui ou no botão abaixo.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE INTELIGÊNCIA DE MERCADO