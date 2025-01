5 profissões que pagam mais de US$100 mil e crescem rápido — mas só para quem tem habilidades em IA

Não dá para negar que o mercado de trabalho está mudando rapidamente. Para especialistas, há um motivo para isso: a inteligência artificial.

De assistentes virtuais a modelos preditivos, a IA está transformando não apenas a maneira como trabalhamos, mas também quais habilidades serão mais valorizadas nos próximos anos.

Para quem está iniciando a carreira ou buscando uma transição, é estratégico focar nas áreas com maior crescimento projetado. Segundo um relatório do Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA, funções ligadas à computação e à engenharia de software terão grande expansão, impulsionadas pela demanda por soluções baseadas em IA. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

A prova desse crescimento é que 66% dos recrutadores afirmam que não contratariam alguém sem habilidades em IA, conforme o Work Trend Index Report 2024 da Microsoft e LinkedIn.

Isso mostra que dominar ferramentas de IA deixou de ser um diferencial para se tornar uma exigência básica em muitas carreiras.

As carreiras mais promissoras da era da IA

Os cargos relacionados à Inteligência Artificial estão entre os que mais vão crescer na próxima década, com salários que podem ultrapassar seis dígitos. Veja cinco profissões com grande potencial, segundo o BLS.

Gerente de Sistemas de Computação e Informação Salário médio (2023): US$ 169 mil Crescimento até 2033: 17% Novas vagas até 2033: 106 mil

Cientista Pesquisador em Computação e Informação Salário médio (2023): US$ 145 mil Crescimento até 2033: 26% Novas vagas até 2033: 9 mil

Desenvolvedor de Software, Analista de Qualidade e Testador Salário médio (2023): US$ 130 mil Crescimento até 2033: 17% Novas vagas até 2033: 327 mil

Arquiteto de Redes de Computadores Salário médio (2023): US$ 129 mil Crescimento até 2033: 13% Novas vagas até 2033: 23 mil

Administrador e Arquiteto de Banco de Dados Salário médio (2023): US$ 117 mil Crescimento até 2033: 9% Novas vagas até 2033: 13 mil



Como desenvolver habilidades em IA

Para conquistar uma dessas posições, é essencial desenvolver competências em IA. Dois caminhos eficazes para isso são:

1. Aprender engenharia de prompts

Engenharia de prompts é a arte de formular comandos otimizados para sistemas de IA como o ChatGPT. Essa habilidade está se tornando tão valiosa que algumas posições já oferecem salários de até US$ 335 mil por ano.

2. Praticar o uso de IA no dia a dia

Segundo Laurence Liew, diretor de Inovação em IA do AI Singapore, manter-se atualizado com as novas tecnologias é essencial para se manter competitivo. Quem usa IA para potencializar sua produtividade tem mais chances de avançar na carreira.

Como ele destacou durante um evento da Salesforce em 2024: "A IA não vai substituir você, mas alguém que sabe usá-la melhor que você, sim."

IA: um caminho sem volta no mercado de trabalho

O impacto da IA no futuro do trabalho é inegável. A capacidade de utilizar e compreender inteligência artificial já está entre as habilidades mais valorizadas, e essa tendência só vai crescer. Seja para quem deseja começar uma nova carreira ou se destacar na atual, investir em IA é uma decisão estratégica para o sucesso profissional.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.