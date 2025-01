Microsoft descobriu ‘lucros ocultos’ de US$ 4 milhões — mas virou o jogo com uma nova estratégia

É comum acreditar que, para melhorar os resultados financeiros de uma empresa, a única solução seja aumentar as vendas. Mas grandes corporações, como a Microsoft, provam que há formas de turbinar o lucro sem precisar vender um único produto a mais.

No começo dos anos 2000, a big tech percebeu que desperdiçava recursos com processos internos e adotou uma simples mudança: a assinatura digital de documentos.

O impacto dessa decisão economizou centenas de milhares de dólares todo mês, abrindo espaço para investir em inovações e consolidar sua posição como uma das empresas mais valiosas do mundo. A medida reduziu as despesas mensais em cerca de US$ 430 mil — gerando uma economia anual de quase US$ 4 milhões.

Por trás desse resultado estão algumas habilidades que todo profissional deveria ter:

Identificação de gastos desnecessários;

Planejamento de ajustes de rota;

Direcionamento dos aportes com precisão.

É o conjunto dessas competências que os especialistas chamam de finanças corporativas.

E se você acha que esse conhecimento era “coisa de contador” ou “apenas para grandes bancos”, prepare-se para descobrir como a carreira nessa área pode ser a sua oportunidade de ouro para evoluir na carreira.

O “ralo de dinheiro” que quase ninguém via

No início dos anos 2000, a Microsoft descobriu um gargalo e tanto na sua contabilidade, algo que muitas empresas temem: um gasto pra lá de desnecessário. E não era qualquer gasto, mas milhões de dólares que iam para o ralo anualmente por conta de uma prática já obsoleta.

A conta era simples:

Mais de 1,5 milhão de folhas de papel consumidas por ano;

Custos de impressão e postagem que chegavam a US$ 20 por documento;

Uma cultura corporativa pouco consciente sobre o valor desse “pequeno gasto”.

Com tantas transações acontecendo ao mesmo tempo, a empresa identificou um ralo de dinheiro por onde recursos importantes escoavam sem a devida atenção.

A “chave” para resolver o problema não foi vender mais licenças de software ou lançar novos produtos. Bastou adotar um serviço de assinatura digital.

O resultado dessa mudança não só aliviou o caixa da Microsoft, como pavimentou o caminho para novas melhorias em outros processos internos.

E isso aconteceu graças a uma visão estratégica tipicamente adotada em finanças corporativas: encontrar lucros ocultos que não dependem de esforço extra em vendas ou marketing — mas, sim, de uma análise minuciosa dos custos, processos e gargalos.

A mentalidade financeira que gera oportunidades

A história da Microsoft ilustra como as finanças corporativas vão além da análise de planilhas e a conferência de saldos. Trata-se de entender, na prática, como cada centavo gasto ou investido impacta a operação.

E, ao aplicar esse olhar crítico, muitas empresas acabam descobrindo que que dá para crescer sem a necessidade de injetar recursos extras ou mesmo fazer grandes revoluções no modelo de negócio.

Isso ocorre da seguinte maneira:

Identificação de custos ocultos : gastos que, somados ao longo de meses ou anos, podem representar perdas milionárias; Redirecionamento de investimentos : com o dinheiro economizado, é possível alocar recursos em áreas mais rentáveis ou inovadoras, impulsionando novos projetos; Criação de uma cultura de eficiência : quando as equipes entendem a importância de revisar processos, a organização como um todo se torna mais ágil e orientada a resultados.

No exemplo da Microsoft, o custo com papel e envio de documentos foi substituído por uma solução digital que não só eliminou o gasto exorbitante, mas melhorou a agilidade dos processos internos.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado a inúmeras situações: negociar prazos com fornecedores, planejar fluxos de pagamento, investir em tecnologias de automação, entre outras.

E não pense que são só gigantes da tecnologia que passam por esse tipo de situação. Pequenas e médias empresas também enfrentam “ralos de dinheiro” — às vezes, ainda mais graves.

Adquirir uma visão diferenciada com o Pré-MBA da EXAME e Saint Paul

Para especialistas, saber analisar demonstrativos financeiros, planejar fluxos de caixa e enxergar ineficiências operacionais pode abrir caminho para decisões mais estratégicas que reforçam sua credibilidade e te colocam em posições de liderança.

Mas saber onde e como mexer requer formação e prática.

Foi de olho nisso que a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se uniu à Saint Paul, uma das escolas de negócios mais premiadas do mundo, para criar um pré-MBA voltado a quem quer descobrir os segredos das finanças — de forma prática e acessível.

O programa conta com:

Quatro aulas 100% online ;

Estudos de caso que mostram como empresas otimizam gastos e encontram novas fontes de receita;

Materiais exclusivos , incluindo um glossário de finanças corporativas e 1 ano de acesso ao EXAME Pass;

Certificado emitido pela EXAME e Saint Paul, valioso para turbinar seu currículo.

Melhor ainda: tudo isso por R$ 37, uma quantia simbólica perto das oportunidades que se abrem ao dominar essas ferramentas de gestão financeira.

