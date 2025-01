4 profissões em alta no mercado financeiro: veja como ingressar no setor mais aquecido da atualidade

Salários competitivos e possibilidades de crescimento tornam as carreiras no setor de finanças uma alternativa bastante interessante. O mercado aquecido e dinâmico também chama a atenção de muitos talentos. Não à toa, os profissionais que entram de cabeça nesse segmento podem encontrar um cenário repleto de oportunidades.

No entanto, também há desafios. Competitividade, pressão por resultados e a necessidade de estabelecer relações significativas podem tornar esse mercado desafiador para quem está começando. Além disso, o ambiente dinâmico do mercado financeiro, muitas vezes sujeito a mudanças rápidas, demanda a capacidade de adaptar-se rapidamente.

Por isso, se ingressar neste setor faz parte dos seus planos profissionais, é importante estar ciente das profissões em alta e das estratégias necessárias para iniciar uma carreira promissora nesse mercado. Abaixo, elencamos quatro profissões em destaque no setor e algumas dicas valiosas para começar uma jornada no mundo das finanças.

1. Analista Financeiro

Um Analista Financeiro é responsável pela interpretação e análise de dados financeiros, que podem ajudar uma organização a tomar decisões mais assertivas. É responsabilidade desse profissional preparar relatórios, avaliar a viabilidade de investimentos, acompanhar o orçamento da empresa e identificar possíveis riscos financeiros.

Como começar? Busque por uma especialização, aprimore as habilidades analíticas, considere obter certificações reconhecidas pelo setor e construa uma rede de contatos.

2. Analista ou agente autônomo de investimentos

Um Analista ou Agente Autônomo de Investimentos presta serviços de assessoria e consultoria. De forma geral, ele é responsável por recomendar estratégias de investimento com base no perfil, metas financeiras e tolerância ao risco do cliente.

Para aqueles que atuam de forma autônoma, a captação de clientes também é uma parte significativa do trabalho. Isso envolve a construção de uma rede sólida de contatos, da promoção do marketing pessoal e do bom relacionamento com potenciais clientes.

Como começar? Desenvolva conhecimentos técnico em investimento, construa uma rede de contatos, aprimore habilidades de atendimento, gestão de tempo e organização.

3. Gestor de fundos

Um Gestor de Fundos é o profissional responsável por tomar decisões relacionadas à alocação de ativos e ao desempenho de um fundo de investimento. Com base na análise de mercado, os gestores decidem como alocar os recursos do fundo entre diferentes classes de ativos, como ações, títulos, commodities e outros instrumentos financeiros.

Como começar? Adquira experiência prática no setor, aprimore capacidades analíticas, familiarize-se com estratégias de investimento e desenvolva habilidades de comunicação.

4. Analista de crédito

Um Analista de Crédito desempenha um papel crucial em instituições financeiras, especialmente aquelas que concedem crédito. Suas responsabilidades incluem a avaliação de riscos e a tomada de decisões relacionadas à concessão de crédito a indivíduos ou empresas. Eles avaliam a solicitação de crédito, fazem análise de documentações, projetam a capacidade de pagamento do solicitante e estabelecem limites de créditos.

Como começar? Construa um portfólio profissional com exemplos de análises de crédito que você tenha realizado, desenvolva conhecimentos sólidos em finanças e contabilidade e aprimore suas habilidades de comunicação – tanto escrita quanto verbal.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME