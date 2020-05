4 competências e 5 desafios para as empresas serem mais inovadoras

“Não inovar é uma irresponsabilidade”, afirmou Eduardo Albuquerque, cofundador da Conquer Labs, braço de inovação da Escola Conquer, durante a conferência HR.Rocks nesta terça-feira, 19.

O executivo tem 20 anos de experiência em inovação e já liderou projetos na Sanofi, Philips e Natura. Ele também viveu 6 meses no Vale do Silício, estudando e experienciando a cultura de inovação.

Albuquerque citou grandes empresas que deixaram de olhar para seus produtos de forma inovadora e ficaram perdidos no tempo, como os celulares da Blackberry e seus pequenos teclados na era do iPhone, ou a Blockbuster com a devolução de fitas “rebobinadas” diante da revolução do streaming.

Segundo ele, esse é o primeiro grande desafio das empresas diante de choques com a nova cultura digital do mundo: deixar de empurrar suas soluções para o público e começar a solucionar problemas do mundo.

“E hoje estamos vivendo um monte de choques. O mundo da educação está se chocando, o mundo financeiro, da saúde… Todos no Brasil estão se chocando”, fala ele sobre o contexto atual da pandemia do novo coronavírus.

Para superar esses choques e encontrar boas soluções, ela acredita que não nos falta tecnologia, mas existe uma barreira cultural que dificulta que as empresas encontrem essas saídas com agilidade.

“Nos falta adaptar o comportamento das pessoas e das empresas”, disse ele.

Albuquerque listou as competências e desafios principais que os negócios deveriam focar para transformar a mentalidade e se inserir no mundo digital.

Além da solução de problemas reais, ele fala que as empresas precisam se adequar a um modelo descentralizado de inovação, à necessidade acelerada de desenvolver novos conhecimentos, às metodologias ágeis para execução rápida de projetos e exigência de estruturas hierárquicas mais flexíveis.

Para lidar com esses cinco desafios, ele recomenda que quatro competências podem ser cultivadas nas empresas para mudar a mentalidade dos colaboradores e dar ferramentas a eles para lidar com cenários incertos e mutáveis. São:

Empatia

Colaboração

Adaptabilidade

Vulnerabilidade

