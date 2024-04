Web Summit: plataforma que conecta iniciativas verdes apresenta biomarketing ao mercado

Um grupo de empreendedores do Rio de Janeiro e São Paulo lança na próxima semana – durante o Web Summit Rio – uma nova rede social, o Plantah, que promete redefinir a interação entre sustentabilidade e marketing digital.

A plataforma une consumidores e empresas em um aplicativo que incentiva o investimento em iniciativas verdes cadastradas e previamente avaliadas e homologadas.

O Plantah tem o objetivo de apresentar ao mercado o conceito de biomarketing, em que empresas transformam seus orçamentos de publicidade em investimentos diretos em sustentabilidade, criando um impacto positivo real e mensurável, enquanto os usuários ganham a capacidade de apoiar e promover projetos sociais e ambientais de maneira intuitiva e integrada. Todo esse esforço se reverte em benefício de projetos e organizações voltados para o cuidado com o meio ambiente.

Essa estrutura triangular – que conecta pessoas, empresas e chamados "'plantadores" (indivíduos e organizações que executam projetos sustentáveis) faz com que cada interação na plataforma se converta em apoio direto a ações que beneficiam o meio ambiente ou projetos sociais e de governança.

"O Plantah é uma plataforma de propósito, que inova ao redirecionar recursos de marketing para o meio ambiente. Não é apenas um aplicativo, mas um movimento que desafia as empresas a se comprometerem verdadeiramente com a inovação, adotando o biomarketing como uma nova prática padrão", diz Rodrigo Cirne, idealizador e um dos sócios do Plantah, sobre a mecânica única da plataforma.

Meio de pagamento

As negociações na plataforma – criada com tecnologia inteiramente brasileira – se baseiam em sua moeda virtual, o PlantCoin, que serve como meio de troca dentro do ecossistema da rede. Ao interagir no aplicativo, os usuários acumulam essas moedas,por meio de suas ações ou por meio das empresas apoiadoras, e os destinam para projetos que sejam compatíveis com suas próprias causas.

Uma tecnologia de pagamento integrada, desenvolvida em parceria com o Target Bank, não só facilita as transações financeiras como também garante a segurança e a transparência necessárias para que os usuários sintam confiança no processo.

"É uma dinâmica que beneficia todos os envolvidos, promovendo um impacto sustentável em escala global", declara Renato Cirne, outro sócio do projeto, juntamente com Luana Ruffolo Mucci.

Navegação

A plataforma foi desenhada para ser intuitiva, permitindo que os usuários naveguem facilmente entre diferentes projetos e iniciativas. Além disso, o Plantah oferece ferramentas de engajamento, por meio de gamificação, que incentivam a participação ativa dos usuários, incluindo avatares, rankings e pontuações.

Para as empresas, o Plantah abre um novo canal de marketing disruptivo, onde a publicidade se transforma em uma ação direta de ESG, com rastreabilidade dos pontos de vista de contribuições, engajamentos e impactos. Esse novo modelo aumenta o impacto positivo das marcas no ambiente e abre um diálogo com um público cada vez mais consciente e exigente.

Cada projeto apoiado no Plantah conta com ferramentas de monitoramento e relatórios de impacto, garantindo que os investimentos sejam acompanhados de perto e que os resultados possam ser compartilhados de forma transparente tanto com os usuários da plataforma quanto com os stakeholders das empresas participantes.

Conteúdo

A estrutura da plataforma se alinha estrategicamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, permitindo que os usuários saibam de que forma estão contribuindo para metas globais de sustentabilidade.

"O Plantah nasce com o DNA das ODS, facilitando o engajamento direto dos usuários com esses objetivos, tornando cada ação uma semente para o futuro que queremos construir", diz Rodrigo.

O impacto do Plantah não se limita ao ambiente online. A plataforma incentiva e facilita a integração das práticas sustentáveis no dia a dia dos usuários, oferecendo dicas, informações e desafios que promovem um estilo de vida mais verde e consciente.

Mídia

O Plantah também se apresenta como uma plataforma de mídia – a primeira empresa no mundo a abrir mão de receitas de publicidade em prol da sustentabilidade. Não apenas desloca os tradicionais investimentos de marketing para ações que beneficiam diretamente o meio ambiente, mas também desafia as empresas a participar ativamente dessa transformação.

