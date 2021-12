USP lança curso de medicina canabinoide junto ao Hospital das Clínicas

Lançado no final de outubro, o curso aborda todos os aspectos relacionados à medicina canabinoide, desde as diferentes espécies de plantas que originam os compostos encontrados para uso terapêutico, passando pelas bases fisiológicas e farmacológicas que compõem o sistema endocanabinóide e seus mecanismos de ação, até os diferentes tipos de compostos existentes no mercado e sua real indicação terapêutica, bem como o manejo posológico destes compostos. O objetivo final do curso é o domínio do conhecimento dos produtos à base de cannabis, desde a sua origem até a correta indicação e prescrição.

“O curso, oferecido pelo Hospital das Clínicas da USP, é direcionado para prescritores, ou seja, médicos e eventualmente dentistas. E abrange, desde os conceitos iniciais e princípios de extração das diferentes substâncias provenientes da cannabis sativa até as indicações clínicas para diferentes áreas. Ainda, na última aula, há uma rica discussão de casos clínicos. Vale lembrar que no curso também é aberto a médicos e dentistas ligados a outras entidades ou não, que queiram se aprofundar em medicina canabinoide. Hoje a HempMeds oferece apoio educacional ao curso e entende que a propagação de eventos com medicina baseada em evidências é a melhor ferramenta de contribuir com o conhecimento nessa área”, afirma Renato Anghinah, um dos coordenadores do curso e diretor na HempMeds Brasil.

Informações:

Horário das aulas:

O aluno terá seis meses para completar o curso. Neste período terá acesso irrestrito a todas as atividades do curso (videoaulas e material complementar).

Gerencie com autonomia seu horário e local de estudo. As aulas não têm hora marcada, você poderá acessar em qualquer momento do dia e em qualquer lugar.

Metodologia:

À distância (EAD)

Modalidade:

Atualização

Carga horária:

15 horas de aulas

Disciplinas e professores:

Bases fisiológicas — Gabriel Barbosa

Bases farmacológicas da medicina canabinoide — Luzia Sampaio

Indicações clínicas em adultos — Renato Anghinah

Indicações clínicas em crianças — Rubens Wajnstejn

Epilepsia — Lécio Figueira

Dor — Irina Raicher

Cuidados paliativos — Rodrigo Sacchi

Canabinóides em demência e distúrbios de comportamento — Sônia Dozzi Brucki

Indicações clínicas com discussão de casos — Mário Silva Jorge

Critérios de avaliação

Serão aprovados os estudantes que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0 na avaliação final do curso.

Certificado de conclusão:

A certificação é feita pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é credenciada pelo Conselho Estadual de Educação.

Valor do curso

R$ 1.900

O parcelamento será oferecido após a escolha da operadora de pagamento.

Contato

Rua dr. Ovidio Pires de Campos, 471

Fone: (11) 2661-7025

E-mail: eeponline.eep@hc.fm.usp.br