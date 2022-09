Luva de Pedreiro engana internet e será agenciado por maior TikToker do mundo; entenda

Luva de Pedreiro aparentemente nunca planejou abandonar a carreira de influenciador de verdade, como o jovem afirmou nesta última terça-feira, 13.

As informações são da coluna Leo Dias no Metropoles, que afirma que Iran Ferreira será agenciado pelo senegalês Khaby Lame, o influenciador mais seguido no TikTok, com 149 milhões de fãs.

Isso significaria que, caso seja verdade, a parceria com o ex-jogador de futsal Falcão, feita após o rompimento com o empresário Allan Jesus, também não acontecerá.

