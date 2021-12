Senador do PSDB engaja redes sociais com defesa da reforma tributária

Defensor ardoroso de uma reforma tributária, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) dedica suas redes sociais, em boa medida, a defender essa bandeira. A divulgação do seminário Descomplica, sobre as propostas de mudança na cobrança de tributos, esteve entre os assuntos tratados que o ajudaram a mobilizar seus seguidores online entre os dias 7 e 13 de dezembro. Seu apoio à regulamentação do uso de armas por caçadores, atiradores e colecionadores também produziu bom engajamento, com mais de 490 curtidas e 253 compartilhamentos no Facebook. Os resultados o fizeram avançar 24 posições e ser o destaque do Senado no ranking FSBinfluênciaCongresso. Nenhum outro parlamentar teve desempenho tão positivo no período.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Na semana em que lançou sua pré-candidatura à Presidência da República, Simone Tebet (MDB-MS) melhorou quatro posições e ingressou no levantamento em 15º, mesmo espaço conquistado por Paulo Rocha (PT-PA), que ficou em 14º. Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também recuperou o terreno perdido e retornou ao pódio em terceiro lugar, vaga que havia perdido na semana anterior. Outro que pode comemorar boa atuação é Eduardo Girão (Podemos-CE), que conquistou três colocações e garantiu o posto de 11º.

Os senadores campeões de redes sociais — Humberto Costa (PT-PE), em primeiro, e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em segundo — continuam a ostentar os títulos sem serem ameaçados. O Podemos é o partido com mais nomes no seleto grupo, com quatro representantes, seguido do PT, com três, no período analisado.

Câmara

Pré-candidato do Avante à Presidência da República, que se apresenta como uma “opção do meio” entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, André Janones (MG) tem a seu favor a forte presença em redes sociais. Nome constante no ranking FSBinfluênciaCongresso, ele mais uma vez obteve resultados expressivos a ponto de avançar 16 colocações em uma semana. Entre seus temas preferidos está a defesa da distribuição de benefícios sociais. Desta vez, sua bandeira é o pagamento retroativo do novo Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. Post sobre o assunto conquistou mais de 32.000 curtidas e 7.000 compartilhamentos no Facebook. Ele ocupa a sétima posição entre os 20 mais populares da Câmara dos Deputados no ambiente online.

Idêntico movimento fez Ricardo Silva (PSB-SP), que também avançou 16 postos e reingressou no levantamento, após ter ficado ausente na semana anterior. A defesa de aposentados e pensionistas, uma de suas causas, é recordista de audiência em seus perfis. Vídeo em que ele cobra o pagamento de 14º a idosos angariou mais de 36.000 curtidas e 21.000 compartilhamentos no Facebook. Com tamanho engajamento, ele assegurou o 19º lugar no ranking.

Para fechar o ano como começou, Carla Zambelli (PSL-SP) recuperou o título de primeira colocada do FSBinfluênciaCongresso, que havia perdido para Bia Kicis (PSL-DF) na semana anterior. A representante do Distrito Federal recuou para o segundo lugar. A bancada do PSL na Câmara domina as cinco posições iniciais, assim como ocupa outras três vagas da lista. É o partido com mais integrantes entre os líderes das redes sociais.

