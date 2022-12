Sascar “exporta” modelo de gestão de frotas sustentáveis para o mundo

A Sascar, empresa do Grupo Michelin líder no segmento de tecnologia para gestão de frotas da América Latina, adotou a marca global Michelin Connected Fleet Powered by Sascar. Mais do que unificar sob um mesmo guarda-chuva todos os serviços e soluções para gestão de frotas do grupo, a mudança marca o aumento do alcance, agora global, da Sascar na estrutura de serviços e soluções da Michelin.

Isso porque as soluções de mobilidade sustentável oferecidas pela empresa – referência em inovação na América Latina – estão sendo adaptadas em todo o mundo. Na região, são mais de 300 mil veículos conectados e 215 mil cargas monitoradas para 44 mil clientes.

No mundo todo, a Michelin tem 600 mil veículos conectados e atende 70 mil clientes, o que mostra a importância da Sascar para o grupo.

Tecnologia na gestão de frotas

A novidade foi apresentada na Fenatran, a mais importante feira da área de transporte e logística na América Latina. No evento, a empresa também apresentou novas tecnologias voltadas para a gestão de frotas, como o Smart Reports versão 2.0, que reforça o compromisso com a agenda ESG (ambiental, social e governança, na sigla em inglês).

A solução traz mais dinamismo para os dados capturados por meio da telemetria, tecnologia que permite a medição e comunicação de informações dos veículos com o gestor da frota. Com ela, é possível acompanhar o desempenho da operação, ter indicadores que demonstram oportunidade de melhoria no comportamento do motorista e definir planos de ação que refletem na redução da emissão de CO2, indicador também disponível no dashboard da plataforma.

“A melhoria de qualidade na condução reduz o consumo de combustível e, consequentemente, melhora indicadores ambientais”, aponta Boanerges Corado Neto, Chief Operating Officer (COO) da Sascar. “Informações do Smart Reports apontam a diminuição de infrações e acidentes e uma redução na emissão de CO2 de mais de 5%.”

Os relatórios são personalizados de acordo com a demanda do cliente e incluem o acompanhamento de indicadores de custos variáveis, responsáveis por 70% de todo o gasto com a manutenção de uma frota, como combustível ou pneus.

“Com esses dados em mãos, o gestor pode não só reduzir os gastos de manutenção mas também adotar medidas que ajudem a mudar o comportamento e hábitos dos motoristas para, assim, reduzir o número de incidentes que geram acidentes”, completa o executivo.

Telemetria: mais sustentabilidade e eficiência de consumo

A transportadora Rodonaves, com sede em Ribeirão Preto (SP), é um bom exemplo de como os serviços da Sascar podem ajudar na busca por uma mobilidade sustentável. Formada por seis empresas, o grupo tem uma frota de 3 mil veículos que atendem 300 mil clientes.

Com a implementação da tecnologia de telemetria, realizada em agosto de 2021, a empresa melhorou a eficiência de consumo de sua frota em 1,5% e, consequentemente, reduziu em 10% a emissão de CO2 por quilômetro percorrido, diminuindo o impacto ambiental.

Outro indicador avaliado pela Rodonaves foi o excesso de tempo parado com motor ligado ─ a cada hora, consome-se de três a cinco litros de diesel. Desde a implementação da telemetria, a empresa reduziu cerca de 400 horas de motor parado ligado, o que equivale a 1.600 litros de combustível não consumidos ou 4 toneladas de CO2 não emitidas. Cada tonelada de CO2 evitada corresponde à quantidade removida de carbono de 7,14 árvores em seus primeiros 20 anos de idade.

“A telemetria traz embasamento técnico que ajuda no plano de ação, treinamento de motoristas, ganho de agilidade de gestão, visibilidade dos indicadores de sustentabilidade e ainda no impacto de mobilidade sustentável atrelado à redução de custos. É um legado para o planeta para as futuras gerações”, diz Jéssica Del Nero, do departamento comercial da Rodonaves.

Câmeras inteligentes

Outra novidade apresentada na Fenatran foi a frente de monitoramento voltada para o comportamento do motorista e para a prevenção de acidentes: as Smart Cameras Sascar. Solução avançada de inteligência embarcada, conta com até cinco câmeras de alta definição instaladas dentro e fora do veículo para o acompanhamento 360° de toda a jornada de motoristas e caminhões.

Um algoritmo faz a análise das imagens em tempo real, alertando o motorista e o gestor da frota simultaneamente ao detectar aproximação perigosa, mudança de faixa, sinais de sonolência e desatenção do motorista, como bocejos, olhos fechados, uso do celular, cigarro e olhares frequentes para os lados e para baixo.

Além de evitar acidentes em tempo real por meio dos alertas sonoros e visuais, a solução gera relatórios de infrações por condutor e ocorrências, permitindo o envio de feedbacks e treinamentos personalizados aos motoristas.

Recentemente, a BRF, cliente da Sascar, reconheceu a Sascar como um parceiro fundamental para atingir, pela primeira vez na história da companhia, a meta de acidentes zero de sua frota de caminhões em setembro deste ano.

“Fomos escolhidos justamente porque oferecemos o maior mapeamento de indicadores de comportamento”, conta Corado Neto. “E, além de personalizarmos o serviço, estamos presentes no dia a dia do cliente, ajustando a ferramenta para ter resultados mais rapidamente.”

O cliente no comando

A Sascar levou outra inovação para a feira: a Torre de Controle, um simulador para controle de jornada, gestão logística e aumento da produtividade. Os hardwares da ferramenta captam em tempo real dados da frota ─ como temperatura e pressão dos pneus, temperatura da carga etc. ─ que são armazenados e processados com um avançado sistema de segurança.

Ao todo, são 2,5 bilhões de posições e 60 milhões de comandos por mês, inclusive via satélite. Os clientes são atendidos via chat, televendas, URA (atendente eletrônica) e e-mail.

A Sascar disponibiliza uma equipe dedicada de consultores que monitora e suporta os clientes em suas operações, ajudando-o a obter todo o potencial da ferramenta. “Nossos profissionais transformam as informações em algo fácil e efetivo para ajudar o cliente a tomar decisões rápidas e tornar o negócio mais eficiente”, justifica o executivo.

A Sascar tem um modelo exclusivo de contrato de locação que não demanda investimento em compra de equipamento nem gastos com manutenção. “Não temos concorrentes no Brasil que atuem dessa forma no dia a dia do cliente, pois eles só oferecem a ferramenta.”

Melhor do Brasil

Todas essas funcionalidades andam de mãos dadas com uma das principais demandas dos clientes: segurança. Além de ajudar a salvar vidas, as soluções da Sascar permitem travar os veículos remotamente em caso de roubos de cargas ou de veículos – caminhões, carretas, ônibus, carros e OTR (off the road) –, tornando as apólices de seguro dos veículos mais baratas.

A empresa tem o melhor índice de recuperação de carga do mercado nacional, em torno de 90%, e conta com tecnologias 4G com a precisão da localização da carga e sinal com maior alcance. Além do controle de localização de qualquer tipo de carga, há soluções de localização e bloqueio do veículo com alertas que permitem ações rápidas e aumentam a eficiência no processo de recuperação.

A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC), entidade de classe que representa a categoria das empresas transportadoras de carga e de Logística no Brasil, reconheceu a Sascar como a melhor empresa no segmento “Rastreador e telemetria” no 20º Prêmio NTC Fornecedores do Transporte, entregue em novembro deste ano.

“Uma vantagem competitiva da Sascar é o monitoramento de toda a cadeia de valor, atuando desde a produção até a chegada ao consumidor final”, afirma o COO da empresa. “A digitalização do transporte torna a mobilidade mais sustentável a partir do momento em que preserva mais vidas e desenvolve a produtividade de forma responsável.”.

Os três Ps da Sascar

Sustentabilidade não está presente apenas no serviço que a Sascar oferece, mas faz parte de sua estratégia global. A visão de futuro da empresa prevê o equilíbrio entre os três Ps que sustentam suas ambições para a neutralidade do carbono em 2050.

O primeiro é a performance financeira. A Sascar acredita que, com o desenvolvimento sustentável, é possível ajudar os clientes a prosperar por meio da gestão de frotas de forma inteligente e do controle de custos, contribuindo para a economia e a geração de empregos.

“Não basta produzir produtos sustentáveis, eles também precisam chegar no consumidor final de maneira sustentável. E a cadeia logística será cobrada por isso”, aponta o COO da Sascar.

O segundo “P” é o de planeta. A empresa acredita que é preciso deixar um legado para o meio ambiente, reduzindo a utilização de recursos naturais, por meio do controle do consumo de combustível, e a pegada de carbono (total de emissões de gases de efeito estufa causadas por um indivíduo).

O último é o de pessoas. Voltado para as necessidades da sociedade, visa a prevenção de acidentes por meio da gestão do comportamento do motorista. “No final do dia, ajudamos que pessoas e cargas cheguem em segurança ao seu destino. E o cuidado com vidas tem um valor incalculável”, finaliza o executivo.