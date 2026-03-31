Hellmann's terá novo dono: Unilever confirma negócio de U$ 45 bi com McCormick

A Unilever anunciou um acordo para combinar sua divisão de alimentos com a empresa americana de condimentos McCormick. A transação, estruturada com pagamento em dinheiro e ações, é avaliada em quase US$ 45 bilhões.

Pelo acordo, a McCormick desembolsará US$ 15,7 bilhões em dinheiro para adquirir a maior parte do portfólio de alimentos da Unilever, que inclui marcas como Hellmann’s, da maionese, e a Marmite, popular no Reino Unido.

Ao final da operação, a Unilever e seus acionistas ficarão com cerca de 65% da empresa combinada.

A transação confirma as informações que vinham sendo antecipadas desde segunda, 30, quando já se falava na possibilidade de um acordo entre as companhias ainda nesta semana.

O movimento também está alinhado à estratégia da Unilever de reestruturação de portfólio, com foco em áreas de maior crescimento, como cuidados pessoais e produtos de beleza.

A venda da divisão de alimentos representa mais um passo na reorganização da empresa. Em dezembro, a Unilever já havia separado seu negócio de sorvetes, que passou a operar de forma independente sob o nome de Magnum Ice Cream Company.

Para a McCormick, o acordo amplia de forma relevante sua escala e diversifica sua atuação, adicionando bilhões de dólares em receitas anuais e fortalecendo sua presença em categorias como molhos, pastas e condimentos.

A companhia já detém marcas conhecidas nesse segmento, como Frank’s RedHot e Cholula.

Estratégia de simplificação e foco nos negócios principais

A operação ocorre em meio a uma tendência mais ampla no setor de bens de consumo, em que grandes empresas vêm adotando estratégias de simplificação e foco em negócios principais.

Segundo dados da consultoria Bain & Company, levantado pela CNBC, quase metade das fusões e aquisições no setor em 2024 foi impulsionada por desinvestimentos, refletindo a desaceleração no consumo de produtos alimentícios industrializados.

A expectativa é que a combinação dos negócios crie uma nova gigante do setor alimentício, com maior escala global e portfólio ampliado, em um momento de transformação estrutural da indústria.