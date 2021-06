Podcast A+: O futuro do e-commerce e novas tendências de consumo online

Por Bússola

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre o futuro do comércio on-line e as novidades que têm atraído o consumidor.

Com as limitações impostas pela pandemia, o e-commerce, que já evoluía de maneira sustentada ano a ano, explodiu. Em 2020, o número de consumidores on-line cresceu quase 30% no Brasil e o faturamento do comércio eletrônico aumentou 41%.

Pesquisa da Ebit|Nielsen mostra ainda que 95% dos que compraram on-line pretendem manter o hábito mesmo quando a Covid-19 deixar de ser uma ameaça. Por isso, negócios de todos os tamanhos têm trabalhado para ampliar sua presença digital junto aos clientes.

Diante dessa nova realidade de consumo remoto, quais são as principais tendências para o comércio eletrônico? Uma das apostas são os superapps: aplicativos que oferecem numa única plataforma uma grande variedade de produtos e serviços.

Outra inovação que começa a chamar a atenção é o live commerce. Nascida na China, essa modalidade de vendas consiste na interação ao vivo de influenciadores e vendedores com consumidores, que compram produtos durante as transmissões.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, lideranças do mercado conversaram sobre os desafios e as oportunidades para e-commerce no país. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Sérgio Saraiva, CEO do Rappi Brasil; Gabriel Reginatto, cofundador da Alive; e Paulo Farroco, CIO do Carrefour Brasil.

