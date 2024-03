Páscoa no Mês do Consumidor: planejamento é a chave para aproveitar a reta final 

Por Marcelino Cruz*

Aproveitar ao máximo os últimos dias do Mês do Consumidor, especialmente quando coincide com a temporada da Páscoa, assim como os demais períodos promocionais do ano, requer não apenas um olhar atento para as ofertas, mas também uma abordagem estratégica para garantir que suas finanças permaneçam saudáveis.

Essa combinação de eventos proporciona uma oportunidade única para os consumidores assegurarem excelentes negócios em uma ampla variedade de produtos e serviços.

Como obter vantagens nas compras da melhor maneira

Neste momento de oportunidades abundantes, os consumidores podem se beneficiar de várias formas, mas o planejamento é crucial. Com a minha experiência na área, sei que, ao listar todas as compras necessárias e desejadas, os consumidores podem evitar gastos impulsivos e direcionar seus recursos de forma mais eficaz.

Outra dica importante que dou para os clientes é de ficar de olho nas ofertas relâmpago e promoções de última hora que surgem nos últimos dias do Mês do Consumidor. Muitas vezes, as empresas lançam descontos adicionais ou campanhas especiais para atrair clientes nos momentos finais do evento, ainda mais ao coincidir com uma data festiva tão rentável como a Páscoa.

Além disso, quando o planejamento está de acordo com os objetivos de cada consumidor e permite que ele mantenha uma boa saúde financeira, o cartão de crédito também é um aliado.

Falo porque, através dos cartões parceiros da Livelo, qualquer compra pode proporcionar o acúmulo de pontos, um benefício extra para os gastos do mês.

Cuidados que devem ser levados em conta

No entanto, é crucial não se deixar levar pelo frenesi das compras e manter a responsabilidade financeira em mente. Um dos meus conselhos é que o cliente faça um monitoramento de todas as despesas que já estão planejadas, além de ter um saldo para imprevistos.

Sem esse controle, a pessoa fica perdida e não percebe quanto dinheiro está entrando ou saindo da conta. Os pequenos gastos de R$ 10, R$ 20, R$ 40, quando combinados, podem ser o motivo de dívidas no longo prazo.

Além disso, novamente o planejamento se mostra fundamental na hora de aproveitar as promoções. Ele te ajuda a entender se aquela oferta faz sentido para o seu bolso e para que nenhuma compra seja feita no impulso, o que pode gerar problemas no futuro.

Outro erro comum, é a falta de priorização. Ao elencar a ordem dos itens ou serviços que deseja adquirir, isso ajudará as pessoas a investirem seu dinheiro com mais sabedoria.

Programas de recompensa são aliados nessas datas

Tendo isso em vista, para facilitar na hora de fazer compras nessa e em outras épocas do ano, os programas de recompensas, como o da Livelo, são uma ótima opção.

Sigo com nosso exemplo: aqui na Livelo, preparamos mais de 600 ofertas para que os participantes pudessem juntar e usar os pontos durante o mês de março. Com o nosso programa de recompensas, um consumidor interessado em comprar produtos da Nike pode acumular 6 pontos a cada real gasto até o dia 29/03 na nova parceria que fizemos com a FISIA, distribuidora oficial da Nike no Brasil, por exemplo.

Nessa ocasião, caso o cliente gastasse R$ 600, isso permitiria o ganho de 3.600 pontos. Esse montante pode ser trocado por dinheiro na conta através da solução de cashback, produtos, serviços ou viagens e usado para pagamentos via Pix ou em lojas parceiras, como a Amazon Brasil, Droga Raia, Drogasil, Pão de Açúcar, C&A, Sodimac e Extra.

Com essas e outras diversas ações dos programas, é possível otimizar os gastos do dia a dia e ainda transformar as compras em investimentos para o futuro.

Em resumo, aproveitar os últimos dias do Mês do Consumidor, especialmente durante a temporada da Páscoa, é algo que pode ser muito benéfico para os clientes, mas que ao mesmo tempo requer uma combinação de estratégia, consciência financeira e planejamento cuidadoso.

*Por Marcelino Cruz é diretor executivo de desenvolvimento de negócios B2B da Livelo.

