Parceria Brastemp e Westwing traz "retrozinha" para ambiente de design

A Westwing acaba de anunciar parceria com a Brastemp para comercializar os frigobares retrô da marca. Para o lançamento, a Westwing criou três campanhas com dicas de decoração e design, trazendo a designer Ju Amora, de São Paulo, e a stylist Lulu Novis, do Rio de Janeiro. O mote da campanha foi a personalização.

“Adoro quando um produto funcional ganha status de objeto. A Brastemp Retrô tem esse talento criativo, versátil e estético que reúne paixões e desperta desejo. Um verdadeiro objeto de afeto", diz Paula Jaber, diretora criativa e de estilo da Westwing.

Para Allyne Magnolli, diretora de marketing da Whirlpool, detentora da marca Brastemp, a parceria reforça o objetivo da marca de atrelar funcionalidade e performance ao estilo e design dos ambientes. “O frigobar retrô da Brastemp é, sem dúvida, um sucesso nos lares brasileiros. Ele não só mantém uma performance ímpar, como garante uma estética especial para qualquer ambiente”, afirma.

Os produtos estão disponíveis no e-commerce da Westwing até 3 de maio, com preços entre R$ 1.359 e R$ 1.599.

