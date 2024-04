Os planos do e-commerce mais visitado do Brasil que faturou R$ 1,4 bilhão

O feito é notável: a Loja do Mecânico ficou em primeiro lugar no ranking dos 10 e-commerces mais visitados do Brasil.

Segundo a pesquisa da Signifyd, plataforma contra fraudes na jornada de compra digital, a loja especializada em máquinas e ferramentas recebeu mais de 5 milhões de visitas em fevereiro deste ano, com média de 7,48 páginas vistas por usuário.

Para a Loja do Mecânico os dados são resultado de uma estratégia sólida, baseada no omnichannel e no uso de suas 18 lojas físicas como hubs de distribuição que apoiam a estrutura do e-commerce.

A operação rendeu, em 2023, um faturamento de R$ 1,4 bilhão.

Os resultados são bons, mas a presença online ainda não é suficiente. O plano agora é estar presente fisicamente em todo o território nacional.

Loja do Mecânico abrirá novas unidades em todo o Brasil

Segundo o CMO Rodrigo Pothin, o plano de expansão prevê a abertura de 70 novas lojas/hubs até 2028.

O principal objetivo do investimento é melhorar a experiência do cliente, garantindo entregas rápidas e uma logística mais otimizada.

As atuais lojas físicas da empresa se encontram em São Paulo e em Belo Horizonte. Segundo levantamento interno da empresa, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados que mais compram na companhia, responsáveis por 58,9% das vendas.

Expandindo para além da Região Sudeste do país, o e-commerce poderá oferecer melhores opções de frete, mais celeridade, logística otimizada e, no geral, uma melhor experiência de compra. Assim, a Loja do Mecânico pretende abraçar o Brasil.

“Buscamos melhorar, todo dia, o processo logístico de envios de produtos/experiência de nossos clientes. Temos um plano robusto de expansão e em breve estaremos em todo o Brasil”, o executivo conclui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube