O que recrutadores podem aprender com as contratações de final de ano?

No fim do ano, é comum o aumento na oferta de vagas temporárias de trabalho. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esses empregos podem ser mais do que uma solução imediata para complementar a renda, sendo a chance que muitos profissionais esperavam para iniciar uma transição de carreira. Mas, além das pessoas que buscam um novo emprego, esse período também é desafiador para os recrutadores, que precisam preencher as vagas de maneira assertiva, devido a alta demanda gerada, principalmente no comércio.

Recrutar para vagas temporárias exige uma combinação de agilidade, clareza e foco nas habilidades técnicas e comportamentais dos candidatos. Assim, o processo pode ter bem definidos seus requisitos, além de ser transparente. Durante a avaliação, os recrutadores precisam ter em mente alguns fatores como a capacidade de adaptação a diversos contextos, podendo, desse modo, ser mais assertivos na seleção e garantir que os profissionais contratados desempenhem suas funções com eficácia, mesmo em um vínculo temporário.

Transparência é essencial

Nesse contexto, Vinicius Walsh, especialista em transição de carreiras e Diretor da Transite, explica que é essencial a transparência de todo o processo, principalmente em relação às chances de futuras contratações. “Os empregos temporários podem ser uma boa estratégia para quem deseja mudar de carreira. Isso acaba gerando uma expectativa. Tendo isso em vista, os recrutadores precisam alinhar os objetivos com os candidatos caso não haja a perspectiva de efetivação. Durante a entrevista, também é necessário deixar bem claro as metas a serem cumpridas pelo candidato, bem como o uso de perguntas comportamentais para avaliar a capacidade de adaptação de um futuro contratado”, comenta.

Um desafio extra do período para os avaliadores é o aumento na competição pelas vagas, gerando um número excessivo de candidatos e até mesmo a disputa por profissionais que concorrem a empregos em mais de uma empresa. Isso acaba gerando uma urgência para preenchimento, que não pode, entretanto, reduzir o nível de avaliação do recrutador.

Assim, o especialista detalha como realizar um processo mais rápido, visando uma escolha assertiva, mesmo com pouco tempo de análise. “Nesses momentos de maior urgência, um caminho é avaliar se o candidato tem experiência em contextos dinâmicos e é capaz de aprender rapidamente. Em muitos casos, a capacidade de se adaptar à cultura da empresa e aos processos é mais importante do que um extenso histórico de trabalho. Em momentos de alta demanda, a capacidade de aprendizado e a resiliência destacam os profissionais mais do que suas experiências prévias”, reforça.

Avaliação de soft skills

O Diretor da Transite ainda reforça a importância de realizar testes que analisem as soft skills dos candidatos, importantes em cargos que necessitam de boas habilidades interpessoais, como de atendimento. O ideal é avaliar características como comunicação, proatividade e resiliência, sendo que a avaliação pode ser feita através de dinâmicas de grupo ou breves estudos de caso. Outro ponto destacado pelo especialista é a checagem de referências, que não pode ser descartada. Assim, visando a agilidade do processo, recomenda-se entrar em contato com antigos empregadores ou colegas de trabalho para confirmar as habilidades e comportamentos do candidato.

Com o aumento da demanda, muitas empresas têm a necessidade de contratar. Além da seleção dos candidatos, os recrutadores ainda correm contra o tempo para garantir um candidato antes de outras empresas. Assim, Vinicius Walsh ainda ressalta que essas vagas precisam apresentar remuneração e benefícios condizentes com a função, aumentando sua atratividade e facilitando o trabalho da equipe de recrutamento.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube