O que carros, aviões e torneiras têm em comum? Com investimento de R$ 200 mi, a Dexco explica

Inovar de novo e de novo. Esse é um dos principais objetivos de um time de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). E muitas vezes, a próxima revolução surge da combinação de ideias distintas.

No caso da Dexco, casa de marcas para materiais de construção, a necessidade de expandir seu portfólio mantendo foco na durabilidade fez a empresa optar por utilizar a mesma tecnologia de “pintura” de motores de carro e partes de avião na pintura de torneiras e outros artigos de metal.

A PVD (Physical Vapor Deposition) é um processo “pintura” que resulta em metais com cores resistentes à abrasão. Batizada de D.coat, a tecnologia da empresa está sendo ampliada dentro dos produtos da marca Deca, fabricante de louças e metais sanitários do Sul.

“Estamos há 10 anos investindo em cores e em aprimorar nossos acabamentos, nos desafiando a criar cores únicas e diferenciadas da concorrência. Ao todo, já investimos cerca de 200 milhões na nova tecnologia”, diz Mariana Crocomo, diretora de Marketing e Design da Dexco.

Como funciona a nova tecnologia de pintura da Dexco?

O processo PVD, na verdade, não é bem uma pintura. Ele é uma tecnologia de metalização, utilizada para a deposição de ligas metálicas finas sobre diversos tipos de superfícies, realizada em um sistema sob vácuo.

Os metais depositados (tais como zircônio, titânio, cromo) são evaporados, conferindo alta resistência e durabilidade diretamente aos produtos, sem precisar de pintura ou proteção adicional.

“A nossa tecnologia D.coat, mesmo na versão fosca, mantém a estrutura da liga do metal, então não fica parecendo plástico ou algo que esconde o material. E é tão resistente que não descasca. Para tirar a cor é preciso arrancar o metal”, conta Ronaldo Ruas, coordenador de engenharia industrial da Dexco.

Por que a Dexco investiu nesta tecnologia?

As inovações da Dexco crescem em um momento em que, no universo da construção e reforma, o uso de metais coloridos em cozinhas e banheiros está em alta.

Grandes marcas do mundo inteiro estão olhando nessa direção, e no Brasil, a tendência vem ganhando cada vez mais adeptos, voltando a aparecer com mais força durante a pandemia, com as pessoas passando mais tempo em casa e nos ambientes internos.

“A criação de cores únicas e diferenciadas da concorrência é nosso maior desafio de P&D. Desenvolver uma receita de cor que seja única da Deca agrega mais valor aos nossos produtos”, conclui Mariana.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades