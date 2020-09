O futuro chegou mais rápido com a pandemia e eis alguns caminhos

Um dos maiores aprendizados que essa pandemia nos trouxe foi saber se adaptar ao cenário, ao comportamento do consumidor e às mudanças do mercado. Quem não estava preparado para o digital teve que correr atrás do prejuízo.

Quem já estava no processo de transformação digital acelerou ainda mais. Acima de tudo, podemos dizer que muitas empresas saíram da sua zona de conforto e começaram a olhar para o futuro de outra maneira. Afinal, como se preparar para as novas necessidades e demandas que vão surgir?

No Bússola de hoje, não queremos falar sobre tendências para o futuro, mas sobre possíveis caminhos que vemos para empresas e marcas com base na análise de comportamento dos próprios consumidores. A seguir, listamos alguns insights.

E-commerce

Um dos segmentos mais acelerados pela Covid-19, as compras on-line tiveram um crescimento de 40% no Brasil e um aumento de 61% das operações de Bricks and Clicks, um modelo de negócios que integra o varejo em canais on-line e off-line. Essas informações foram apresentadas no último Kantar Talks e demonstram como os consumidores e empresas estão se moldando para se adaptar a novar realidades.

O e-commerce avançou em meses o que estava previsto para anos. Dentre os principais setores, fast food (54%), remédios (37%) e itens de vestuário (34%) foram os que os brasileiros mais consumiram on-line. E a Kantar diz que mais da metade das pessoas alegam que manterão os hábitos adquiridos no período de isolamento.

Tecnologias exponenciais

Blockchain, Internet das coisas, inteligência artificial, impressão 3D, biotecnologia, entre outros, são o que chamamos de tecnologias exponenciais e que podem ser aplicáveis em qualquer negócio e segmento. Basta entender o que é relevante para o seu negócio.

Mobile

Outra transformação que tende a disparar daqui em diante é o pagamento via dispositivos móveis. Uma recente pesquisa do Capterra mostra um crescimento de 32% no volume de pagamentos via mobile. O levantamento indica ainda que 96% dos consumidores que possuem uma carteira digital pretendem seguir ou começar a utilizar o contactless no pós-pandemia.

Criatividade e inovação

Duas palavras que estão sempre no dia a dia das empresas e não temos dúvidas de que são dois valores muito importantes para os negócios do presente e do futuro. O desafio das empresas será unir ambos atributos para fomentar uma cultura inovadora e que esteja aberta a novas possibilidades de caminhos. No artigo da Business Daily, eles mostram como diferenciar esses valores no dia a dia e aplicá-los na sua metodologia de negócios.

Novas conexões

O Think with Google reuniu dados, tendências e pontos de vista de especialistas para caminhos futuros em 7 áreas: consumo, educação on-line, trabalho, entretenimento, logística, segurança na internet e família. E traduziram todos esses números e insights para ajudar marcas a traçar novas estratégias desde já.

Essa é a nossa curadoria com alguns dos principais temas que precisaremos ficar de olho para o futuro que está começando. Muitas mudanças ainda estão por vir e, mais do que nunca, será preciso olhar para a experiência do consumidor em primeiro lugar. A partir desses novos comportamentos e com uma empresa digitalmente preparada, entenderemos o futuro da comunicação entre marcas e empresas.

Boa leitura!

*Sócios-diretores da FSB Comunicação