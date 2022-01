NRF 2022: confira as 4 principais tendências para o varejo

Evolução de negócios digitais, iniciativas relacionadas a ESG (traduzido do inglês — governança ambiental, social e corporativa) e DE&I (diversidade, equidade e inclusão), diversificação dos canais de atendimento ao cliente e um olhar mais atento para o desenvolvimento de boas lideranças são as grandes tendências para o varejo identificadas pela curadoria da Gouvêa Ecosystem durante a edição deste ano do Retail Big Show, em Nova York — maior evento do setor no mundo, conhecido no Brasil como NRF.

Para aproximar o público nacional destas discussões, a Gouvêa prepara, para o dia 1º de fevereiro, o Interactive Retail Trends, evento “figital” (presencial e virtual) que será realizado em São Paulo, no Teatro Santander, e online para quem deseja ver ou rever o que aconteceu de mais importante em Nova York.

Entre os palestrantes confirmados estão Abilio Diniz (presidente do conselho de administração da Península Participações e membro do conselho de administração do Carrefour Global), Luiza Trajano (presidente do conselho de administração do Magazine Luiza), Marcelo Tripoli (fundador e CEO do Zmes), Regiane Relva Romano (diretora de Cidades Inteligentes da Facens), além dos especialistas da Gouvêa.

“A NRF traz insights relevantes para o varejo no mundo todo. Este ano, as discussões giraram em torno das transformações na sociedade, no ambiente de consumo e no cenário de empresas no mundo pós-pandemia”, diz Eduardo Yamashita, diretor de operações da Gouvêa Ecosystem e diretor de inteligência de mercado da MosaicLab — empresa de inteligência de mercado do Ecossistema Gouvêa.

Confira abaixo as principais tendências identificadas pela curadoria da Gouvêa Ecosystem:

Evolução de negócios digitais

O varejo de consumo tem reagido perante à mudança no comportamento do consumidor, que está cada vez mais digital em consequência da pandemia, com reflexo em todo o mercado americano e em seus paralelos com o brasileiro. A adoção de inteligência artificial (IA) para reter consumidores e melhorar processos internos é uma grande aposta para os próximos anos.

“Praticamente todas as empresas de inovação no evento, ou cerca de 80% a 90%, remetem à inteligência artificial para as vendas do varejo. No futuro, tudo o que será feito de produto ou serviço terá essa tecnologia por trás, seja para melhorar a parte de front-end com o cliente ou para otimizar as próprias operações internas”, diz Carlos Carvalho, sócio-diretor da Truppe! — empresa do grupo Gouvêa especializada em recrutamento, seleção e alocação de profissionais de TI.

ESG & DE&I

Entre os temas abordados no evento, ESG e DE&I, que envolvem o papel da diversidade e a comunicação entre lideranças e liderados, foram amplamente discutidos por quase todos os executivos presentes na NRF. “A lição retirada das apresentações é quanto a liderança é importante como propulsora das melhores decisões e da potencial evolução dos profissionais de uma empresa”, afirma Cristina Souza, CEO da Gouvêa foodservice.

Segundo ela, todo mundo sabe que o negócio é para gerar resultado, mas esse resultado só é atingido com as pessoas felizes, comprometidas e envolvidas. E a partir do momento em que se entende que cada pessoa é única, que precisamos respeitar as pessoas e o que é melhor para elas, a mudança ocorre e traz bons frutos.

Canais de atendimento

Sendo a experiência do consumidor um dos principais fatores na decisão de compra, muitas empresas alinham seus objetivos em busca do fim das fronteiras entre online e offline. “Uma das tendências mais comentadas nas palestras que acompanhei em Nova York foi diferentes formas de ativar o consumidor para conseguir entregar uma experiência de marca de qualidade, independentemente do canal”, declara Yamashita.

Liderança

Diante de uma nova conjuntura de mercado, da mudança de comportamento do consumidor e da postura dos colaboradores, muitas discussões evidenciaram a importância de um bom líder para reter e desenvolver talentos. A nova forma de liderar coloca o líder na posição de mentor, que desenvolve sua equipe e não apenas indica o caminho.

“Os dois anos nos quais os profissionais trabalharam em home office ou no modelo híbrido resultaram na mudança da vida tanto do consumidor como do colaborador. Então, podemos ver que a NRF deste ano contou com líderes mais humanizados e mais flexíveis”, afirma o sócio diretor da MosaicLab, Ricardo Contrera.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também