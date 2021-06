Novas rotas e premiações dominam a semana no mercado digital

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Nesta semana, os Estados Unidos revogaram uma lista que proibia transações com TikTok e WeChat, dois aplicativos chineses. O primeiro já é amplamente conhecido pelos jovens até mesmo no Brasil. O segundo é a rede social mais utilizada pelo país mais populoso do mundo, que une funcionalidades semelhantes ao Twitter, Facebook e WhatsApp, mas ainda é pouco difundido aqui no Ocidente. A decisão é um aceno dos novos caminhos que os norte-americanos devem trilhar agora, com o novo governo.

Outro tema que vem sendo destaque no ambiente digital é o impacto da mensuração de resultados pelo uso na publicidade da realidade virtual (VR, em inglês). A tecnologia, que deve mudar a forma como consumimos conteúdo em um futuro próximo, já está modificando, também, o mercado publicitário.

E, como não poderia deixar de ser, o Festival de Criatividade de Cannes, que acontece entre os dias 21 e 25 deste mês de junho, é o grande foco de criativos de todo o país. O prêmio, que atesta as melhores produções do mercado, neste ano tem uma versão virtual e reúne grandes nomes como o autor Yuval Noah Harari, a atriz e produtora Gal Gadot, a secretária geral das Nações Unidas, Amina Mohammed, entre outras celebridades.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

