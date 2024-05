Natalia Beauty: produto, experiência e movimento de marca são a tríade do consumo

No mundo dos negócios e do consumo, estamos testemunhando uma evolução notável que reflete as mudanças nas expectativas e comportamentos dos consumidores. Essa transformação é dividida em três eras distintas: a era do produto, a era da experiência e a era do movimento de marca. Que tal explorar comigo a progressão dessas eras, destacando como as marcas podem navegar na terceira era para alcançar sucesso e relevância duradouros?

Qual é a primeira era do consumo?

A primeira era do consumo é caracterizada pela ênfase no produto.

Nesse período, o diferencial estava na capacidade das empresas de oferecer produtos de qualidade superior .

As campanhas de marketing se centravam em proclamar a superioridade dos produtos, apelando diretamente para as características e benefícios tangíveis. O foco era criar o melhor produto possível, pois isso era o que mais atraía os consumidores.

Por que a experiência do cliente se tornou fundamental?

Com o tempo, a saturação do mercado e a homogeneização dos produtos levaram a uma nova era: a era da experiência.

Aqui, o diferencial das marcas passou a ser a capacidade de oferecer experiências memoráveis e envolventes .

Essa era valoriza os pontos de contato com o cliente, buscando impactar todos os sentidos, tanto no ambiente virtual quanto no físico. O objetivo é criar uma conexão emocional profunda, fazendo com que os consumidores se sintam únicos e valorizados. As experiências oferecidas pelas marcas se tornaram tão importantes quanto os próprios produtos.

Como a terceira era do consumo está redefinindo as marcas?

Atualmente, estamos na terceira era do consumo, a era do movimento de marca.

Nessa era, as marcas de sucesso são aquelas que conseguem ir além do produto e da experiência, criando movimentos que se conectam com as crenças e valores dos seus consumidores.

Esses movimentos não se limitam a promover produtos ou serviços: eles buscam causar um impacto positivo no mundo, se conectando com as paixões e preocupações dos consumidores em um nível mais profundo. As marcas que lideram esses movimentos, conseguem criar uma comunidade leal e engajada, pronta para apoiar e propagar seus valores.

Como as marcas podem navegar na terceira era?

Para navegar com sucesso na terceira era do consumo, as marcas devem focar em autenticidade e propósito.

É essencial identificar e comunicar claramente os valores e a missão da marca, buscando se alinhar com as causas e os interesses dos seus consumidores.

As marcas precisam ser proativas em suas ações, demonstrando compromisso por meio de iniciativas concretas que reflitam seus valores. Criar conteúdo que inspire, eduque e mobilize, pode ajudar a construir um movimento de marca sólido, cultivando uma comunidade engajada e leal.

A terceira era do consumo desafia as marcas a repensarem suas estratégias, colocando valores, propósito e impacto social no centro de suas operações. As marcas que conseguirem liderar movimentos, se conectando autenticamente com os desejos e preocupações dos consumidores, estarão posicionadas para alcançar um sucesso duradouro e significativo.

