Laiob lança curso de curta duração de inovação e liderança em Portugal

O Latin America Institute of Business (Laiob) anuncia a expansão de suas atividades para a Europa. Em parceria com o Iscte Executive Education, o instituto lança o curso de Inovação e Liderança na Gestão de Projetos. E as inscrições estão abertas para o curso que terá a duração de 12 dias, um módulo focado em soft skills que complementa o programa executivo, totalizando 64 horas de aulas. A experiência já conta com hospedagem, café da manhã para todos os dias, almoço em dias de aula, contado com visitas a empresas da região, jantar de formatura e certificados de conclusão.

O Instituto Universitário de Lisboa (Iscte) é uma instituição pública de ensino universitário criada em 1972 e o Iscte Executive Education (Indeg-Iscte) é a primeira Escola de Negócios focada na formação de executivos, associada a uma universidade, a ter nascido em Portugal em 1988.

Além da cultura regional, os alunos do Laiob garantem acesso a imersões em empresas e com profissionais da região, adicionalmente às duas semanas de convivência com outros profissionais de destaque da sua área e a oportunidade de evoluir profissionalmente e fortalecimento do networking cultural.

“A vivência e a experiência adquiridas nos cursos de curta duração ajudam os alunos do Laiob a se desenvolver pessoalmente e crescer em sua carreira. E com o programa executivo em Portugal não será diferente. Conseguimos desenhar um programa que alinhasse não apenas a parte “técnica” da Gestão de Projetos mas também endereçasse aspectos pessoais, traçando paralelos entre o racional x emocional, gestão de conflitos, definição e consciência a respeito da liderança, focados na obtenção dos objetivos de cada organização”, declara Luísa Vilela, CEO do Laiob.

Atualmente, os alumni Laiob atuam em diversos segmentos e empresas, como: XP Inc., Votorantim, Volkswagen, Vale, Unilever, Uber, Globo, Stone, Sony, Sicredi, SAP, Santander, Samsung, Rock Content, Rappi, Raízen, PwC, P&G, Porto Seguro, Petrobras, PepsiCo, Oracle, Natura, Microsoft, Mercado Livre, L'Oréal, KPMG, Johnson & Johnson, Itaú, Infomoney, Google, General Motors, Fiat (FCA), Embraer, Electrolux, Ebanx, Deloitte, Dell, Coca Cola, Centauro, Caterpillar, C6 Bank, Burger King, BTG Pactual, BrMalls, BRF, Bradesco, Ambev, e outras.

