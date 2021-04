Itamaraty, mais pragmático, busca novos mercados para o Brasil no exterior

O novo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, já reorientou os quadros do Itamaraty para a missão de abrir mercados para o Brasil. A mudança retoma os rumos de uma diplomacia mais pragmática, com objetivo de encontrar oportunidades para negócios que promovam o país no exterior, reverberando riqueza, renda e empregos internamente. Uma das primeiras linhas de trabalho é realinhar as ações com o Ministério da Agricultura, Ministério da Economia e com o setor privado. O real desvalorizado frente ao dólar neste momento favorece a venda de produtos nacionais no mercado internacional.

Desafios

Dois desafios imediatos já estão na mira do novo ministro. França quer contornar as amarras do Mercosul para realizar tratados bilaterais de comércio e terá de enfrentar as cobranças na área ambiental, que travam a negociação com a União Europeia, por exemplo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já convidou o presidente Jair Bolsonaro para a cúpula do clima. Será uma prova de fogo para a nova diplomacia.

Supermercados mais rígidos

A Abras (Associação Brasileira de Supermercados) uniu forças com a sua representação paulista, a Apas, para mostrar às autoridades nacionais e de São Paulo que, neste momento, é importante tornar mais rígidos os protocolos de saúde das lojas, em vez de fechar o setor. O fechamento tem provocado corrida aos supermercados e aglomerações antes de lockdowns decretados por prefeituras, o que pode agravar a situação sanitária.

Explicando em Brasília

O presidente da Abras, João Galassi, se reuniu com o governador João Dória (SP) e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicando as medidas tomadas pelo setor. A lotação máxima permitida nos estabelecimentos mudou de 12 m² por cliente para 15 m² por cliente. Agora, aconselham a só uma pessoa por família a fazer compras. Agentes treinados orientarão funcionários e clientes para que usem máscara e mantenham distanciamento mínimo.

Na lata

-

A lata de alumínio para bebidas registrou um crescimento de 7,3% em 2020 no Brasil, apesar da crise econômica. Um total recorde de 32 bilhões de latas foram comercializadas, faturamento bruto de R$ 17,5 bilhões. Na pandemia, o consumo das bebidas em casa, principalmente no mercado de cerveja, favoreceu o resultado positivo do setor das latas de alumínio. Segundo a Abralatas, o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor da lata de alumínio, atrás da China e dos Estados Unidos. Este ano, três novas fábricas devem ser inauguradas.

Título para BAT

A fábrica da BAT Brasil (ex-Souza Cruz), em Uberlândia, acaba de conquistar um dos mais importantes títulos internacionais de sustentabilidade – o Carbono Neutro pela certificação PAS 2060. A unidade vem realizando uma série de práticas sustentáveis, que reduziram em 30% a geração de CO₂ de 2017 a 2020. Entre elas, o zero envio de resíduos para aterro, o reuso de água e a troca de caldeiras antigas. As medidas fazem parte do plano de ESG que a BAT Brasil adota em todas as suas unidades para uma operação ainda mais sustentável.

PPP Social

O ministro da Cidadania, João Roma, espera parceria crescente com a iniciativa privada no Brasil Fraterno, juntamente com o Pátria Voluntária, coordenado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, e com o Sistema S, cuja interlocução tem sido feita pelo presidente do Sebrae, Carlos Melles. O papel do Sistema S será captar recursos e gerir uma conta com doações aos municípios que mais sofrem neste momento de pandemia. “Estamos movimentando uma estrutura além da governamental. O Sistema S é um ativo do Estado brasileiro, engajado na função de promover o empreendedorismo, a autonomia e a dignidade do povo”, definiu João Roma.

Zoneamento eco

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo lançará no segundo semestre a Rede ZEE (Zoneamento Ecológico Econômico), plataforma digital de georreferenciamento que vai compartilhar informações para planejamento e execução de ações de infraestrutura em todo o estado. Com a rede será possível, por exemplo, aproveitar os dados sobre a rede logística de São Paulo para fomentar o biogás ou mapear todos os hospitais e serviços de saúde da região para direcionar as ações governamentais em caso de acidentes graves.

Zen vírus

Contra a ansiedade provocada pela covid-19, meditar e praticar ioga. Essa é a proposta do aplicativo Fluid, da Bennu Brasil, especializada em plataformas e conteúdo digital. A ferramenta ajuda no equilíbrio físico, mental e emocional, com vídeos feitos por profissionais de ioga e áudios de meditação guiada. A plataforma está disponível em iOS e Android e está em plena ampliação com a demanda provocada pela pandemia.

Multiovos

A caça aos ovos de Páscoa da Multiplan está mais fácil no app Multi, criado para que clientes de todo o Brasil encontrem as melhores ofertas de diferentes marcas, com a comodidade de fazer compras sem sair de casa. Os pedidos realizados no Multi têm entrega no mesmo dia, em parceria com a Delivery Center, além de canal de venda direta via WhatsApp e retirada via drive-thru.

Medicina esportiva

Em 2021, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo iniciou o primeiro ano da residência em Medicina Esportiva, sob supervisão do Dr. Pedro Baches Jorge, médico ortopedista especializado em Joelho e Medicina do Esporte, fundador e diretor clínico da Clínica SO.U. Desde 2013, o número de médicos especializados em Medicina Esportiva aumentou em mais de 30%.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: