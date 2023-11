Ipiranga estreia comercial na TV com Luan Pereira, MC Ryan SP e MC Daniel

Investindo em uma abordagem irreverente, a Ipiranga lança nesta terça-feira, 14 de novembro, seu mais recente filme publicitário, tornando-se a primeira empresa do setor a apostar no “funknejo”, mistura de funk paulistano com sertanejo. O objetivo é destacar, de forma inovadora, a linha de combustíveis aditivados Ipimax.

No comercial, produzido pela agência Talent e filmado em um posto da rede na capital paulista, os artistas Luan Pereira, MC Ryan SP e MC Daniel chegam para abastecer e interagem com um “VIP”, o vendedor Ipiranga de pista, como a marca se refere aos seus frentistas.

Esta também será a primeira vez que as três estrelas do funknejo, que possuem milhões de fãs nas mídias sociais e streamings de música, participam juntos de uma peça publicitária para TV em rede nacional.

Estratégia integrada

O filme faz parte de uma estratégia integrada da Ipiranga, na sequência de uma ação bem-sucedida no digital: Luan, Ryan e Daniel também participaram do clipe “Bora Render”, versão da música “Dentro da Hilux”, para falar do combustível aditivado da empresa. Criado pela agência Mutato, o vídeo já atingiu a marca de 6 milhões de visualizações.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola Cultural: semana destaca cursos gratuitos de atuação, cenografia e mais

PLAY: é do Brasil? Séries nacionais são, oficialmente, estrangeiras

“Cidade Maracanã”: conheça a complexa operação do estádio palco da final da Libertadores